https://ria.ru/20231217/sk-1916297828.html

Под Пензой четыре человека погибли от отравления угарным газом

Под Пензой четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 17.12.2023

Под Пензой четыре человека погибли от отравления угарным газом

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели в селе под Пензой семьи из четырех человек, включая двух подростков, по... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T13:25

2023-12-17T13:25

2023-12-17T13:47

происшествия

россия

пенза

городищенский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели в селе под Пензой семьи из четырех человек, включая двух подростков, по предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Шестнадцатого декабря 2023 года в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области обнаружена погибшей семья из четырех человек, в том числе два подростка в возрасте 13 и 14 лет... По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового отопительного оборудования", - говорится в сообщении СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Владимиру Игнатенкову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что в ходе расследования дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования в жилом помещении, условия его эксплуатации и обслуживания.

https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html

россия

пенза

городищенский район

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происшествия, россия, пенза, городищенский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)