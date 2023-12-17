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Под Пензой четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 17.12.2023
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13:25 17.12.2023 (обновлено: 13:47 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/sk-1916297828.html
Под Пензой четыре человека погибли от отравления угарным газом
Под Пензой четыре человека погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 17.12.2023
Под Пензой четыре человека погибли от отравления угарным газом
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели в селе под Пензой семьи из четырех человек, включая двух подростков, по... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T13:25
2023-12-17T13:47
происшествия
россия
пенза
городищенский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели в селе под Пензой семьи из четырех человек, включая двух подростков, по предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, сообщает СК РФ в Telegram-канале. "Шестнадцатого декабря 2023 года в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области обнаружена погибшей семья из четырех человек, в том числе два подростка в возрасте 13 и 14 лет... По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового отопительного оборудования", - говорится в сообщении СК РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Владимиру Игнатенкову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что в ходе расследования дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования в жилом помещении, условия его эксплуатации и обслуживания.
https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html
россия
пенза
городищенский район
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происшествия, россия, пенза, городищенский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Городищенский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Пензой четыре человека погибли от отравления угарным газом

СК: под Пензой семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом

© Фото : СУ СК России по Пензенской области/ВКонтакте Сотрудник СК РФ на месте отравления угарным газом в частном доме в Пензенской области. 16 декабря 2023
Сотрудник СК РФ на месте отравления угарным газом в частном доме в Пензенской области. 16 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : СУ СК России по Пензенской области/ВКонтакте
Сотрудник СК РФ на месте отравления угарным газом в частном доме в Пензенской области. 16 декабря 2023
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САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели в селе под Пензой семьи из четырех человек, включая двух подростков, по предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
«
"Шестнадцатого декабря 2023 года в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области обнаружена погибшей семья из четырех человек, в том числе два подростка в возрасте 13 и 14 лет... По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового отопительного оборудования", - говорится в сообщении СК РФ.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Владимиру Игнатенкову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что в ходе расследования дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования в жилом помещении, условия его эксплуатации и обслуживания.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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ПроисшествияРоссияПензаГородищенский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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