Под Пензой четыре человека погибли от отравления угарным газом
СК: под Пензой семья из четырех человек погибла от отравления угарным газом
© Фото : СУ СК России по Пензенской области/ВКонтакте Сотрудник СК РФ на месте отравления угарным газом в частном доме в Пензенской области. 16 декабря 2023
Сотрудник СК РФ на месте отравления угарным газом в частном доме в Пензенской области. 16 декабря 2023
САРАТОВ, 17 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели в селе под Пензой семьи из четырех человек, включая двух подростков, по предварительным данным, причиной трагедии стало отравление угарным газом, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
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"Шестнадцатого декабря 2023 года в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области обнаружена погибшей семья из четырех человек, в том числе два подростка в возрасте 13 и 14 лет... По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". По предварительным данным, причина произошедшего связана с эксплуатацией газового отопительного оборудования", - говорится в сообщении СК РФ.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального управления Владимиру Игнатенкову представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Областное управление СК РФ в Telegram-канале уточняет, что в ходе расследования дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования в жилом помещении, условия его эксплуатации и обслуживания.