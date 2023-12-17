https://ria.ru/20231217/sistema-1916327917.html

Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин

Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023

Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин

Элиты Запада пытались обрушить российскую государственную систему, посеять внутреннюю смуту, но подобные рецепты не сработают в отношении России, заявил... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:36

2023-12-17T16:36

2023-12-17T16:36

россия

владимир путин

единая россия

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Элиты Запада пытались обрушить российскую государственную систему, посеять внутреннюю смуту, но подобные рецепты не сработают в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" 17 декабря. "Развязав против нас настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год, элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России - свободного, самостоятельного и суверенного государства", - заявил Путин.

https://ria.ru/20231217/putin-1916286563.html

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россия, владимир путин, единая россия, в мире