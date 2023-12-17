https://ria.ru/20231217/sistema-1916327917.html
Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин
Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин
Элиты Запада пытались обрушить российскую государственную систему, посеять внутреннюю смуту, но подобные рецепты не сработают в отношении России, заявил... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:36
2023-12-17T16:36
2023-12-17T16:36
россия
владимир путин
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916326294_121:0:3005:1622_1920x0_80_0_0_db409f83a0b998fd7e5dd2d1bd4a4fc7.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Элиты Запада пытались обрушить российскую государственную систему, посеять внутреннюю смуту, но подобные рецепты не сработают в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" 17 декабря. "Развязав против нас настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год, элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России - свободного, самостоятельного и суверенного государства", - заявил Путин.
https://ria.ru/20231217/putin-1916286563.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916326294_467:0:2705:1679_1920x0_80_0_0_25425d0b8c5caf9add0cf22cdfcf566b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, единая россия, в мире
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, В мире
Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин
Путин: Запад пытался обрушить госсистему России и посеять внутреннюю смуту