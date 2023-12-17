Рейтинг@Mail.ru
Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/sistema-1916327917.html
Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин
Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин
Элиты Запада пытались обрушить российскую государственную систему, посеять внутреннюю смуту, но подобные рецепты не сработают в отношении России, заявил... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:36
2023-12-17T16:36
россия
владимир путин
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916326294_121:0:3005:1622_1920x0_80_0_0_db409f83a0b998fd7e5dd2d1bd4a4fc7.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Элиты Запада пытались обрушить российскую государственную систему, посеять внутреннюю смуту, но подобные рецепты не сработают в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" 17 декабря. "Развязав против нас настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год, элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России - свободного, самостоятельного и суверенного государства", - заявил Путин.
https://ria.ru/20231217/putin-1916286563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916326294_467:0:2705:1679_1920x0_80_0_0_25425d0b8c5caf9add0cf22cdfcf566b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, единая россия, в мире
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, В мире
Запад пытался обрушить государственную систему России, заявил Путин

Путин: Запад пытался обрушить госсистему России и посеять внутреннюю смуту

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Элиты Запада пытались обрушить российскую государственную систему, посеять внутреннюю смуту, но подобные рецепты не сработают в отношении России, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" 17 декабря.
«
"Развязав против нас настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год, элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту. Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России - свободного, самостоятельного и суверенного государства", - заявил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Западу придется считаться с Россией, заявил Путин
Вчера, 11:25
 
РоссияВладимир ПутинЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала