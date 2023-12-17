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В Сербии открылись участки на парламентских и муниципальных выборах

В Сербии открылись участки на парламентских и муниципальных выборах - РИА Новости, 17.12.2023

В Сербии открылись участки на парламентских и муниципальных выборах

В Сербии открылись участки на выборах депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, властей автономного края Воеводина и органов местного... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:17

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БЕЛГРАД, 17 дек - РИА Новости. В Сербии открылись участки на выборах депутатов Скупщины (однопалатного парламента) страны, властей автономного края Воеводина и органов местного самоуправления, голосование проходит с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск), правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона человек, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК). В воскресенье проходят внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Всего определено около 8,3 тысячи мест для голосования, в том числе 81 за границей, одно из которых в посольстве Сербии в Москве. Отпечатаны более 6,5 миллионов бюллетеней. На территории Косово проживает около 100 тысяч избирателей-сербов, ранее в населенных ими районах самопровозглашенной республики проводились выборы в органы власти Сербии при поддержке ОБСЕ, но в 2022 году Приштина запретила голосования. Косовские сербы будут голосовать в городах Рашка, Вране, Куршумлия и Тутин в центральной Сербии. Режим предвыборной тишины наступил в полночь с 14 на 15 декабря, он продлится до закрытия участков в 20.00 (22.00 мск) 17 декабря. В течение дня с 8.00 (10.00 мск) каждые два часа намечены брифинги РИК о явке избирателей и ходе голосования. "Чтобы волеизъявление прошло в соответствии с законом, демократическими традициями и в атмосфере терпимости, еще раз призываю всех участников выборов всерьез отнестись к своей роли и необходимости всеми своими действиями внести вклад в легитимность голосования и всего избирательного процесса", - цитирует избирком Сербии заявление своего председателя Владимира Димитриевича. По данным избиркома, на эти выборы зарегистрировано рекордное число наблюдателей – 5587 представителей местных и зарубежных организаций, включая иностранные посольства и БДИПЧ ОБСЕ, а также ЦИК РФ сообщил ранее об отправке своих членов – Людмилы Маркиной и Павла Андреева. По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов после закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом. РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов. Согласно результатам последних соцопросов, фаворитами кампании являются коалиция вокруг правящей Сербской прогрессивной партии "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться", прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" и входящая с партнерами в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД под слоганом "Ивица Дачич - премьер Сербии". В парламент также с большой долей вероятности пройдут несколько партий национальных меньшинств, чей ценз рассчитывается по отдельной формуле, прежде всего - "Союз венгров Воеводины" и представители бошняцких и албанских движений.

https://ria.ru/20231217/serbiya-1916272443.html

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