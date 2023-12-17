https://ria.ru/20231217/ryba-1916285708.html

Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе красной рыбы

Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе красной рыбы - РИА Новости, 17.12.2023

Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе красной рыбы

Выбирая красную рыбу, следует обращать внимание на ее цвет, плотность мышечной ткани и наличие повреждений, рассказали РИА Новости в Роскачестве. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T11:13

2023-12-17T11:13

2023-12-17T12:34

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Выбирая красную рыбу, следует обращать внимание на ее цвет, плотность мышечной ткани и наличие повреждений, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Там напомнили, что цвет должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен и не тусклым."Более яркой по цвету будет горбуша, нерка и чавыча, а слабосоленая семга и форель (аквакультурные) из-за специфического питания будут иметь более насыщенный цвет, но различных оттенков, от светло-оранжевого до ярко-оранжевого. Слишком яркий красный или розовый цвет у семги может говорить о наличии красителей в рыбе", — сказали в организации.По словам экспертов, стоит обратить внимание на саму поверхность рыбы: она должна быть чистой и без повреждений. Расслоение и дряблость не допускаются, мышечная ткань должна быть умеренно плотной. В Роскачестве отметили также, что идеальный состав — это сама рыба и соль. При этом допускается добавление сорбиновой и бензойной кислот (в качестве консервантов). Кроме того, производитель обязан указать на маркировке, из какого сырья была приготовлена рыба — либо из охлажденного, либо из замороженного. Содержание соли в лососевой рыбе регламентирует ГОСТ: в малосоленой ее должно быть от трех до пяти процентов, в слабосоленой — от пяти до восьми процентов. Но для тихоокеанской рыбы ГОСТ иной: в малосоленой — от трех до пяти процентов, в слабосоленой — от пяти до девяти, в среднесоленой — от девяти до 12 и в крепкосоленой — более 12 процентов.

https://ria.ru/20231216/menyu-1915600208.html

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общество, россия, роскачество