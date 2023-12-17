https://ria.ru/20231217/ry-1916268861.html

Исследование показало, какой алкоголь покупают россияне к Новому году

Исследование показало, какой алкоголь покупают россияне к Новому году - РИА Новости, 17.12.2023

Исследование показало, какой алкоголь покупают россияне к Новому году

Россияне к Новому году стали чаще брать вино и все реже выбирать крепкий алкоголь - спрос на него снижается в соответствующий период уже 2 года подряд,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T08:23

2023-12-17T08:23

2023-12-17T08:23

общество

россия

новый год

алкоголь

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне к Новому году стали чаще брать вино и все реже выбирать крепкий алкоголь - спрос на него снижается в соответствующий период уже 2 года подряд, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет". "Продажи вина выросли на 45% по отношению к прошлому году, а цены остались на уровне 2022 года - в среднем бутылка стоит порядка 350 рублей. Рост популярности вина фиксируем второй год подряд: в 2022 году он был не такой значительный, всего 6%. Но это высокий показатель, если учесть, что цена в прошлом году на вино выросла на 18%", - выяснили аналитики, изучив динамику продаж новогодних напитков в ноябре-декабре 2021-2023 годов. При этом спрос на шампанское упал на 5% в этом году. Эксперты полагают, что это может быть связано с ростом цен на игристое - сейчас бутылка стоит в среднем 450 рублей, что на 17% дороже, чем в 2022 году. В свою очередь спрос на крепкий алкоголь снизился на 23% после падения на 12% годом ранее. "В Россию ограничены поставки продукции украинских и некоторых международных брендов. Водку и коньяк торговых марок "Хортица", "Шустов" и "Мороша", которые были произведены на территории Украины, все еще можно купить в России. Но цена на такую продукцию стремительно растет. Например, в среднем стоимость бутылки водки этих брендов составляет более 350 рублей. Аналогичная ситуация и с виски Jack Daniels, рост цены достиг 26% при падении продаж на 19%", - прокомментировала аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина. Также не сыскало популярности у россиян и пиво в этом году - падение спроса составило 6%, однако в 2022 году интерес снизился значительнее (-13%). В топе, согласно исследованию, пиво брендов "Жигулевское", "Балтика" и BUD. При этом, если сравнивать показатели 2023 года с показателями прошлого года, продажи "Жигулевского" выросли на 8%, "Балтики" и BUD - упали на 37% и 3%. На четвертом месте по популярности пиво "Чешское" (−19%). "Цены на пиво популярных брендов в целом стабильны. "Жигулевское" можно купить за 98 рублей за бутылку (−3%), а BUD - 93 рубля за бутылку (+4%). Исключение - пиво "Балтика", которое подорожало до 74 рублей за бутылку (+22%). Но рынок это не потрясает: напитки некоторых торговых марок стали стоить почти на 40% дороже. Среди них: Miller, Leffe и "Клинское", - добавила Жигалина. В то же время вырос спрос на морсы (+9%) и соки (+116%), а на газированные напитки, напротив, снизился - на 7%.

https://ria.ru/20231216/obychai-1915598141.html

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общество, россия, новый год, алкоголь