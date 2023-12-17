https://ria.ru/20231217/russia-1916348649.html
Беглов назвал Путина гарантом решения всех масштабных задач страны
Беглов назвал Путина гарантом решения всех масштабных задач страны - РИА Новости, 17.12.2023
Беглов назвал Путина гарантом решения всех масштабных задач страны
Президент России Владимир Путин является главным защитником традиционных ценностей и справедливости, гарантом решения всех масштабных задач страны, он... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T19:05
2023-12-17T19:05
2023-12-17T19:05
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин является главным защитником традиционных ценностей и справедливости, гарантом решения всех масштабных задач страны, он безусловный национальный лидер, который смог сплотить общество, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ранее в воскресенье съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента в 2024 году. "Для мира президент Владимир Путин – это главный защитник традиционных ценностей и справедливости. Для России Владимир Владимирович – безусловный национальный лидер. Тот, кто заново научил нас уважать самих себя и свою страну", - сказал Беглов, слова которого приводит его пресс-служба. "Его курс не просто сплотил наше общество. Он дает конкретные, позитивные результаты. Для Петербурга наш президент – гарант решения всех наших масштабных задач. Продолжая дело Петра, президент исполнил его мечту и защитил наш город от наводнений. С ним мы можем быть уверены и спокойны за будущее России и Санкт-Петербурга", - добавил он. Губернатор напомнил, что выборы президента России состоятся в год 300-летия перенесения в Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского. "Триста двадцать лет назад, в разгар противостояния со Швецией, Петр Первый основал новую столицу. Он не знал, выиграет ли войну, и не имел ничего кроме могучей воли, любви к России и памяти о подвигах святого благоверного князя Александра Невского, который первым отразил угрозу с Запада нашему народу и государству. Петр разгромил шведов, закрепил победу и перенес в Петербург мощи Александра Невского. Мы будем выбирать нашего президента в год, когда этому событию исполнится 300 лет. Петр Великий завершил начатое Александром Невским. А теперь дело Петра продолжает наш президент! Сегодня он та сила, которая противостоит хаосу. И для всех, кто стоит на стороне достоинства и здравого смысла, поддержка президента – единственный возможный сценарий", - отметил Беглов.
https://ria.ru/20231217/vybory-1916337952.html
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россия, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, единая россия
Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Владимир Путин, Единая Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин является главным защитником традиционных ценностей и справедливости, гарантом решения всех масштабных задач страны, он безусловный национальный лидер, который смог сплотить общество, считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ранее в воскресенье съезд "Единой России
" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента в 2024 году.
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"Для мира президент Владимир Путин – это главный защитник традиционных ценностей и справедливости. Для России Владимир Владимирович – безусловный национальный лидер. Тот, кто заново научил нас уважать самих себя и свою страну", - сказал Беглов, слова которого приводит его пресс-служба.
"Его курс не просто сплотил наше общество. Он дает конкретные, позитивные результаты. Для Петербурга наш президент – гарант решения всех наших масштабных задач. Продолжая дело Петра, президент исполнил его мечту и защитил наш город от наводнений. С ним мы можем быть уверены и спокойны за будущее России и Санкт-Петербурга", - добавил он.
Губернатор напомнил, что выборы президента России состоятся в год 300-летия перенесения в Петербург мощей святого благоверного князя Александра Невского
.
"Триста двадцать лет назад, в разгар противостояния со Швецией
, Петр Первый основал новую столицу. Он не знал, выиграет ли войну, и не имел ничего кроме могучей воли, любви к России и памяти о подвигах святого благоверного князя Александра Невского, который первым отразил угрозу с Запада нашему народу и государству. Петр разгромил шведов, закрепил победу и перенес в Петербург мощи Александра Невского. Мы будем выбирать нашего президента в год, когда этому событию исполнится 300 лет. Петр Великий завершил начатое Александром Невским. А теперь дело Петра продолжает наш президент! Сегодня он та сила, которая противостоит хаосу. И для всех, кто стоит на стороне достоинства и здравого смысла, поддержка президента – единственный возможный сценарий", - отметил Беглов.
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