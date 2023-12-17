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Российский союз туриндустрии отпраздновал 30-летний юбилей

Российский союз туриндустрии отпраздновал 30-летний юбилей - РИА Новости, 18.12.2023

Российский союз туриндустрии отпраздновал 30-летний юбилей

В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" торжественно отметил 30-летие Российский союз туриндустрии, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-17T15:43

2023-12-17T15:43

2023-12-18T13:46

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российский союз туриндустрии (рст)

каро фильм октябрь

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" торжественно отметил 30-летие Российский союз туриндустрии, сообщает пресс-служба.Официальная часть вечера началась с поздравления от президента РФ Владимира Путина, которое зачитал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко также поздравил РСТ с юбилеем по видеосвязи. "Все эти годы союз содействовал эффективному диалогу турбизнеса и власти. Члены РСТ участвуют в решении важных задач по развитию туризма. Одна из них – упрощение режима въезда в нашу страну для иностранных граждан. Наша совместная работа способствует созданию новой эффективной модели туризма", – подчеркнул Чернышенко.Президент РСТ Илья Уманский отметил важную роль представителей турбизнеса, экспертов.После приветственных речей началась церемония награждения лауреатов премии "Туризм. Дело жизни". Участники туристического рынка выдвинули на соискание премии более 100 человек в 18 номинациях. Голосование за номинантов шло в интернете более двух месяцев. Всего было отдано свыше пяти тысяч голосов.Завершила вечер премьера двухсерийного фильма-исследования "Туризм. Путешествие длиной в 300 лет", снятого к юбилею. Скоро лента выйдет в прокат, ее будут показывать несколько онлайн-кинотеатров.

https://ria.ru/20231122/putevka-1910993857.html

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новости - туризм, дмитрий чернышенко, майя ломидзе, российский союз туриндустрии (рст), каро фильм октябрь