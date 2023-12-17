Российский союз туриндустрии отпраздновал 30-летний юбилей
РСТ отпраздновал 30-летие вручением премии и выпуском документального фильма
© Фото : предоставлено пресс-службой РСТНа праздновании 30-летия Российского союза туриндустрии в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
© Фото : предоставлено пресс-службой РСТ
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" торжественно отметил 30-летие Российский союз туриндустрии, сообщает пресс-служба.
Официальная часть вечера началась с поздравления от президента РФ Владимира Путина, которое зачитал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко также поздравил РСТ с юбилеем по видеосвязи. "Все эти годы союз содействовал эффективному диалогу турбизнеса и власти. Члены РСТ участвуют в решении важных задач по развитию туризма. Одна из них – упрощение режима въезда в нашу страну для иностранных граждан. Наша совместная работа способствует созданию новой эффективной модели туризма", – подчеркнул Чернышенко.
© Фото : предоставлено пресс-службой РСТСтатуэтка РСТ в честь празднования 30-летия Российского союза туриндустрии в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
Статуэтка РСТ в честь празднования 30-летия Российского союза туриндустрии в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
© Фото : предоставлено пресс-службой РСТ
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© Фото : предоставлено пресс-службой РСТИсполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на церемонии праздновании 30-летия Российского союза туриндустрии в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на церемонии праздновании 30-летия Российского союза туриндустрии в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
© Фото : предоставлено пресс-службой РСТ
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Статуэтка РСТ в честь празднования 30-летия Российского союза туриндустрии в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
© Фото : предоставлено пресс-службой РСТ
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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на церемонии праздновании 30-летия Российского союза туриндустрии в московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь"
© Фото : предоставлено пресс-службой РСТ
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Президент РСТ Илья Уманский отметил важную роль представителей турбизнеса, экспертов.
После приветственных речей началась церемония награждения лауреатов премии "Туризм. Дело жизни". Участники туристического рынка выдвинули на соискание премии более 100 человек в 18 номинациях. Голосование за номинантов шло в интернете более двух месяцев. Всего было отдано свыше пяти тысяч голосов.
Завершила вечер премьера двухсерийного фильма-исследования "Туризм. Путешествие длиной в 300 лет", снятого к юбилею. Скоро лента выйдет в прокат, ее будут показывать несколько онлайн-кинотеатров.