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Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает странам-членам ЕС и НАТО

Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает странам-членам ЕС и НАТО - РИА Новости, 17.12.2023

Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает странам-членам ЕС и НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит со стороны России угрозы нападения на какую-либо из стран-членов РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:09

2023-12-17T15:09

2023-12-17T15:09

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БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит со стороны России угрозы нападения на какую-либо из стран-членов ЕС и НАТО. "Я не думаю, что Россия атаковала бы какую-либо из стран НАТО. И поскольку большинство стран-членов, особенно на восточном фланге ЕС, являются также членами НАТО, я не думаю, что Россия атаковала бы страну НАТО, потому что НАТО - это самый сильный союз в сфере обороны и безопасности в мире", - сказал Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI, которое было размещено в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Он напомнил о пятой статье договора НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса должно быть расценено как атака на весь альянс. "И я не думаю, что кто-либо, не только Россия, но кто угодно рискнул бы атаковать какую-либо из стран-членов НАТО", - отметил Сийярто. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных, а заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО назвал "полной чушью".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

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в мире, россия, венгрия, сша, петер сийярто, владимир путин, джо байден, нато, евросоюз