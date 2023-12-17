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Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает странам-членам ЕС и НАТО - РИА Новости, 17.12.2023
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15:09 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/rf-1916313304.html
Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает странам-членам ЕС и НАТО
Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает странам-членам ЕС и НАТО - РИА Новости, 17.12.2023
Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает странам-членам ЕС и НАТО
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит со стороны России угрозы нападения на какую-либо из стран-членов РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:09
2023-12-17T15:09
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БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит со стороны России угрозы нападения на какую-либо из стран-членов ЕС и НАТО. "Я не думаю, что Россия атаковала бы какую-либо из стран НАТО. И поскольку большинство стран-членов, особенно на восточном фланге ЕС, являются также членами НАТО, я не думаю, что Россия атаковала бы страну НАТО, потому что НАТО - это самый сильный союз в сфере обороны и безопасности в мире", - сказал Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI, которое было размещено в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть). Он напомнил о пятой статье договора НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса должно быть расценено как атака на весь альянс. "И я не думаю, что кто-либо, не только Россия, но кто угодно рискнул бы атаковать какую-либо из стран-членов НАТО", - отметил Сийярто. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных, а заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО назвал "полной чушью".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
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в мире, россия, венгрия, сша, петер сийярто, владимир путин, джо байден, нато, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, США, Петер Сийярто, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Евросоюз
Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает странам-членам ЕС и НАТО

Сийярто: со стороны РФ нет угроз нападения на страны ЕС и НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит со стороны России угрозы нападения на какую-либо из стран-членов ЕС и НАТО.
«
"Я не думаю, что Россия атаковала бы какую-либо из стран НАТО. И поскольку большинство стран-членов, особенно на восточном фланге ЕС, являются также членами НАТО, я не думаю, что Россия атаковала бы страну НАТО, потому что НАТО - это самый сильный союз в сфере обороны и безопасности в мире", - сказал Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI, которое было размещено в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Он напомнил о пятой статье договора НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса должно быть расценено как атака на весь альянс.
"И я не думаю, что кто-либо, не только Россия, но кто угодно рискнул бы атаковать какую-либо из стран-членов НАТО", - отметил Сийярто.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных, а заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО назвал "полной чушью".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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