Глава МИД Венгрии заявил, что Россия не угрожает странам-членам ЕС и НАТО
Сийярто: со стороны РФ нет угроз нападения на страны ЕС и НАТО
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит со стороны России угрозы нападения на какую-либо из стран-членов ЕС и НАТО.
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"Я не думаю, что Россия атаковала бы какую-либо из стран НАТО. И поскольку большинство стран-членов, особенно на восточном фланге ЕС, являются также членами НАТО, я не думаю, что Россия атаковала бы страну НАТО, потому что НАТО - это самый сильный союз в сфере обороны и безопасности в мире", - сказал Сийярто в интервью французскому телеканалу LCI, которое было размещено в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).
Он напомнил о пятой статье договора НАТО, согласно которой нападение на одну из стран альянса должно быть расценено как атака на весь альянс.
"И я не думаю, что кто-либо, не только Россия, но кто угодно рискнул бы атаковать какую-либо из стран-членов НАТО", - отметил Сийярто.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого - ни политических, ни экономических, ни военных, а заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО назвал "полной чушью".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.