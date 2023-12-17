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В МИД России назвали доступный способ обмена пленными с Украиной

В МИД России назвали доступный способ обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 17.12.2023

В МИД России назвали доступный способ обмена пленными с Украиной

Россия не против обмена пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК), контакты по этому поводу ведутся, заявил российским... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T13:39

2023-12-17T13:39

2023-12-17T13:39

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украина

женева (город)

сергей вершинин

борис мишель

мирьяна сполярич

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ЖЕНЕВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не против обмена пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК), контакты по этому поводу ведутся, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы знаем, в чем заключается мандат МККК. Мы видим их усилия быть полезными. Мы ценим эти усилия. Естественно, такие обмены имеют место быть. В том числе есть контакты с помощью МККК", - ответил Вершинин на вопрос о том, обсуждалась ли тема обмена пленными с Украиной во время его встречи с президентом МККК Мирьяной Сполярич. Дипломат добавил, что офисы МККК в Донбассе работают в тесном взаимодействии с местными российскими властями и с местными представителями российского Красного Креста. "Мы приветствуем их (МККК - ред.) вклад, направленный на то, чтобы оказать гуманитарное содействие и содействовать решению гуманитарных проблем на нашей территории. Я имею в виду Донецк и Луганск. Но именно на этой основе", - подчеркнул замглавы МИД РФ. В сентябре глава делегации МККК в Москве Борис Мишель заявил, что МККК готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом. Летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных, в ходе встречи ее участники также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территориях Украины и России.

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украина

женева (город)

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