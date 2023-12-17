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В МИД России назвали доступный способ обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/rf-1916299985.html
В МИД России назвали доступный способ обмена пленными с Украиной
В МИД России назвали доступный способ обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 17.12.2023
В МИД России назвали доступный способ обмена пленными с Украиной
Россия не против обмена пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК), контакты по этому поводу ведутся, заявил российским... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T13:39
2023-12-17T13:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
женева (город)
сергей вершинин
борис мишель
мирьяна сполярич
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ЖЕНЕВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не против обмена пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК), контакты по этому поводу ведутся, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы знаем, в чем заключается мандат МККК. Мы видим их усилия быть полезными. Мы ценим эти усилия. Естественно, такие обмены имеют место быть. В том числе есть контакты с помощью МККК", - ответил Вершинин на вопрос о том, обсуждалась ли тема обмена пленными с Украиной во время его встречи с президентом МККК Мирьяной Сполярич. Дипломат добавил, что офисы МККК в Донбассе работают в тесном взаимодействии с местными российскими властями и с местными представителями российского Красного Креста. "Мы приветствуем их (МККК - ред.) вклад, направленный на то, чтобы оказать гуманитарное содействие и содействовать решению гуманитарных проблем на нашей территории. Я имею в виду Донецк и Луганск. Но именно на этой основе", - подчеркнул замглавы МИД РФ. В сентябре глава делегации МККК в Москве Борис Мишель заявил, что МККК готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом. Летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных, в ходе встречи ее участники также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территориях Украины и России.
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в мире, россия, украина, женева (город), сергей вершинин, борис мишель, мирьяна сполярич, международный комитет красного креста (мккк), красный крест
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Женева (город), Сергей Вершинин, Борис Мишель, Мирьяна Сполярич, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест
В МИД России назвали доступный способ обмена пленными с Украиной

Вершинин: РФ не против обмена пленными с Украиной при содействии МККК

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 17 дек - РИА Новости. Россия не против обмена пленными с Украиной при содействии Международного Комитета Красного Креста (МККК), контакты по этому поводу ведутся, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Мы знаем, в чем заключается мандат МККК. Мы видим их усилия быть полезными. Мы ценим эти усилия. Естественно, такие обмены имеют место быть. В том числе есть контакты с помощью МККК", - ответил Вершинин на вопрос о том, обсуждалась ли тема обмена пленными с Украиной во время его встречи с президентом МККК Мирьяной Сполярич.
Дипломат добавил, что офисы МККК в Донбассе работают в тесном взаимодействии с местными российскими властями и с местными представителями российского Красного Креста.
"Мы приветствуем их (МККК - ред.) вклад, направленный на то, чтобы оказать гуманитарное содействие и содействовать решению гуманитарных проблем на нашей территории. Я имею в виду Донецк и Луганск. Но именно на этой основе", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
В сентябре глава делегации МККК в Москве Борис Мишель заявил, что МККК готов выступить посредником между РФ и Украиной в обмене пленными, если стороны попросят об этом.
Летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела встречу с Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных, в ходе встречи ее участники также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территориях Украины и России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 декабря, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЖенева (город)Сергей ВершининБорис МишельМирьяна СполяричМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный Крест
 
 
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