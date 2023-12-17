https://ria.ru/20231217/rezolyutsiya-1916265738.html

В МИД заявили о выполнении резолюции, запрещающей наем рабочих из КНДР

В МИД заявили о выполнении резолюции, запрещающей наем рабочих из КНДР - РИА Новости, 17.12.2023

В МИД заявили о выполнении резолюции, запрещающей наем рабочих из КНДР

Россия выполнила резолюцию СБ ООН, согласно которой запрещается наем северокорейских рабочих, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T07:08

2023-12-17T07:08

2023-12-17T10:10

в мире

россия

петр ильичев

оон

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россия выполнила резолюцию СБ ООН, согласно которой запрещается наем северокорейских рабочих, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. "В соответствии с санкционными резолюциями СБ ООН, всем государствам было предписано репатриировать к 22 декабря 2019 года тех граждан КНДР, кто работал и получал доход в их юрисдикции. Большинство находившихся в России северокорейских рабочих тогда уехали. Некоторым, правда, пришлось задержаться, поскольку на фоне пандемии коронавирусной инфекции границы закрылись", - сказал Ильичев. "При этом у них отсутствовали разрешения на работу, срок действия которых выходил бы за контрольную дату. Поскольку на тот момент они прекратили получать доход в российской юрисдикции, исходим из того, что Россия выполнила свои обязательства, направив в установленный срок соответствующий доклад в санкционный комитет СБ ООН 1718", - пояснил Ильичев. В декабре 2017 года Совет безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, которые стали самыми жесткими за все время. Резолюция получила номер 2379. В частности, санкции распространяются не только на экспорт и импорт с Северной Кореей, но и требуют от третьих стран отказаться от северокорейской рабочей силы.

https://ria.ru/20231202/kndr-1913356895.html

россия

кндр (северная корея)

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в мире, россия, петр ильичев, оон, кндр (северная корея)