https://ria.ru/20231217/pvo-1916306409.html

ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и 91 дрон

ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и 91 дрон - РИА Новости, 17.12.2023

ПВО за сутки сбила три украинских военных самолета и 91 дрон

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 91 беспилотник и другие цели, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:18

2023-12-17T14:18

2023-12-17T14:28

специальная военная операция на украине

николаевская область

безопасность

миг-29

су-25

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25, 91 беспилотник и другие цели, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Елизаветовка Николаевской области, Дружковка и Доброполье Донецкой народной республики. Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и управляемая авиабомба JDAM производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 91 украинский беспилотник в ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 259 вертолетов, 9836 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 135 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7369 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 407 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231216/pvo-1916148472.html

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николаевская область, безопасность, миг-29, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф)