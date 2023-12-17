https://ria.ru/20231217/putin-1916363175.html

Путин посетил стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ

Путин посетил стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 17.12.2023

Путин посетил стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ

Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, который осмотрел президент России Владимир Путин, позволяет погрузиться в атмосферу города, здесь... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T21:32

2023-12-17T21:32

2023-12-17T21:40

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

санкт-петербург

россия

владимир путин

александр беглов

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, который осмотрел президент России Владимир Путин, позволяет погрузиться в атмосферу города, здесь представлены не только исторические достопримечательности, но и проекты будущего, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ранее сообщалось, что в воскресенье президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где прошел съезд партии "Единая Россия". Перед съездом партии Путин осмотрел стенды регионов на выставке-форуме "Россия" - Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга. Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента в 2024 году. Девиз петербургского стенда - "Город, где рождается хорошее настроение", а главный арт-объект - детальная копия фасада Дворцового моста в масштабе 1:43. Именно образ Дворцового моста - самый узнаваемый не только в России, но и в мире. Как сообщает пресс-служба, на стенде Петербурга можно совершить виртуальную прогулку по рекам и каналам, так как главная идея петербургской экспозиции - это погружение в атмосферу города. "Наш президент хорошо знает эти маршруты своего родного города, но за последнее время мы провели реставрационные работы домов и набережных, и теперь гости и жители города могут любоваться имперским историческим Петербургом во всей красе", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что город представлен на выставке не только своими историческими достопримечательностями, но и новыми точками притяжения. В их числе стадион "Газпром Арена" с раздвижной крышей, самое высокое здание в Европе – "Лахта Центр", и мост над Петровским фарватером. Также на стенде представлен новый туристско-рекреационный кластер, посвященный военно-морскому флоту - парк "Остров Фортов", где находится интерактивный музей Военно-морской славы. Его главный экспонат - первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Сложнейшая операция по ее транспортировке из Снежногорска в Кронштадт через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро уже вошла в историю. Среди экспонатов стенда Петербурга также новые больницы-трансформеры, переоснащенные поликлиники, Западный скоростной диаметр, "СКА Арена" и дамба. "Санкт-Петербург основан Петром Первым, который мечтал найти защиту от наводнений. Сегодня все жители нашего города благодарны президенту Владимиру Путину за то, что он завершил дело Петра Великого и защитил город от угрозы затопления. Завершение строительства комплекса защитных сооружений стало одним из важнейших решений не только для Петербурга, но и для всей страны", - отметил губернатор. По его словам, Петербург не останавливается на достижениях настоящего, а смотрит в будущее и продолжает развиваться. На стенде представлены проекты будущего, призванные повысить качество жизни горожан, улучшить городскую среду, инфраструктуру и способствовать повышению уровня экономики и привлекательности города во многих отраслях. В числе этих проектов: терминал ВСМ Санкт-Петербург - Москва, Широтная магистраль скоростного движения, город-спутник Южный при новом кампусе Университета ИТМО, морской курорт в Горской и Большой Смоленский мост.

https://ria.ru/20231217/vystavka-1916349863.html

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915968945.html

https://ria.ru/20231211/rossiya-1915038369.html

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