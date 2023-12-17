Путин посетил стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ
Путин посетил стенд Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки-форума "Россия". 17 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки-форума "Россия". 17 декабря 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, который осмотрел президент России Владимир Путин, позволяет погрузиться в атмосферу города, здесь представлены не только исторические достопримечательности, но и проекты будущего, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что в воскресенье президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где прошел съезд партии "Единая Россия". Перед съездом партии Путин осмотрел стенды регионов на выставке-форуме "Россия" - Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга. Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента в 2024 году.
Девиз петербургского стенда - "Город, где рождается хорошее настроение", а главный арт-объект - детальная копия фасада Дворцового моста в масштабе 1:43. Именно образ Дворцового моста - самый узнаваемый не только в России, но и в мире.
Как сообщает пресс-служба, на стенде Петербурга можно совершить виртуальную прогулку по рекам и каналам, так как главная идея петербургской экспозиции - это погружение в атмосферу города.
"Наш президент хорошо знает эти маршруты своего родного города, но за последнее время мы провели реставрационные работы домов и набережных, и теперь гости и жители города могут любоваться имперским историческим Петербургом во всей красе", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Он отметил, что город представлен на выставке не только своими историческими достопримечательностями, но и новыми точками притяжения. В их числе стадион "Газпром Арена" с раздвижной крышей, самое высокое здание в Европе – "Лахта Центр", и мост над Петровским фарватером.
Также на стенде представлен новый туристско-рекреационный кластер, посвященный военно-морскому флоту - парк "Остров Фортов", где находится интерактивный музей Военно-морской славы. Его главный экспонат - первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Сложнейшая операция по ее транспортировке из Снежногорска в Кронштадт через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро уже вошла в историю.
Среди экспонатов стенда Петербурга также новые больницы-трансформеры, переоснащенные поликлиники, Западный скоростной диаметр, "СКА Арена" и дамба.
"Санкт-Петербург основан Петром Первым, который мечтал найти защиту от наводнений. Сегодня все жители нашего города благодарны президенту Владимиру Путину за то, что он завершил дело Петра Великого и защитил город от угрозы затопления. Завершение строительства комплекса защитных сооружений стало одним из важнейших решений не только для Петербурга, но и для всей страны", - отметил губернатор.
По его словам, Петербург не останавливается на достижениях настоящего, а смотрит в будущее и продолжает развиваться. На стенде представлены проекты будущего, призванные повысить качество жизни горожан, улучшить городскую среду, инфраструктуру и способствовать повышению уровня экономики и привлекательности города во многих отраслях. В числе этих проектов: терминал ВСМ Санкт-Петербург - Москва, Широтная магистраль скоростного движения, город-спутник Южный при новом кампусе Университета ИТМО, морской курорт в Горской и Большой Смоленский мост.