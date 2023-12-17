Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
21:32 17.12.2023 (обновлено: 21:40 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916363175.html
Путин посетил стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ
Путин посетил стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 17.12.2023
Путин посетил стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ
Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, который осмотрел президент России Владимир Путин, позволяет погрузиться в атмосферу города, здесь... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T21:32
2023-12-17T21:40
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
санкт-петербург
россия
владимир путин
александр беглов
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916362473_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_7229d999189a2bd97d193e2a3a6cd9c1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, который осмотрел президент России Владимир Путин, позволяет погрузиться в атмосферу города, здесь представлены не только исторические достопримечательности, но и проекты будущего, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Ранее сообщалось, что в воскресенье президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где прошел съезд партии "Единая Россия". Перед съездом партии Путин осмотрел стенды регионов на выставке-форуме "Россия" - Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга. Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента в 2024 году. Девиз петербургского стенда - "Город, где рождается хорошее настроение", а главный арт-объект - детальная копия фасада Дворцового моста в масштабе 1:43. Именно образ Дворцового моста - самый узнаваемый не только в России, но и в мире. Как сообщает пресс-служба, на стенде Петербурга можно совершить виртуальную прогулку по рекам и каналам, так как главная идея петербургской экспозиции - это погружение в атмосферу города. "Наш президент хорошо знает эти маршруты своего родного города, но за последнее время мы провели реставрационные работы домов и набережных, и теперь гости и жители города могут любоваться имперским историческим Петербургом во всей красе", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что город представлен на выставке не только своими историческими достопримечательностями, но и новыми точками притяжения. В их числе стадион "Газпром Арена" с раздвижной крышей, самое высокое здание в Европе – "Лахта Центр", и мост над Петровским фарватером. Также на стенде представлен новый туристско-рекреационный кластер, посвященный военно-морскому флоту - парк "Остров Фортов", где находится интерактивный музей Военно-морской славы. Его главный экспонат - первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Сложнейшая операция по ее транспортировке из Снежногорска в Кронштадт через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро уже вошла в историю. Среди экспонатов стенда Петербурга также новые больницы-трансформеры, переоснащенные поликлиники, Западный скоростной диаметр, "СКА Арена" и дамба. "Санкт-Петербург основан Петром Первым, который мечтал найти защиту от наводнений. Сегодня все жители нашего города благодарны президенту Владимиру Путину за то, что он завершил дело Петра Великого и защитил город от угрозы затопления. Завершение строительства комплекса защитных сооружений стало одним из важнейших решений не только для Петербурга, но и для всей страны", - отметил губернатор. По его словам, Петербург не останавливается на достижениях настоящего, а смотрит в будущее и продолжает развиваться. На стенде представлены проекты будущего, призванные повысить качество жизни горожан, улучшить городскую среду, инфраструктуру и способствовать повышению уровня экономики и привлекательности города во многих отраслях. В числе этих проектов: терминал ВСМ Санкт-Петербург - Москва, Широтная магистраль скоростного движения, город-спутник Южный при новом кампусе Университета ИТМО, морской курорт в Горской и Большой Смоленский мост.
https://ria.ru/20231217/vystavka-1916349863.html
https://ria.ru/20231215/rossiya-1915968945.html
https://ria.ru/20231211/rossiya-1915038369.html
https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916362473_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_e43c00c150a1458e076eadc51a66b551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", санкт-петербург, россия, владимир путин, александр беглов, единая россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Александр Беглов, Единая Россия
Путин посетил стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ

Путин посетил стенд Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки-форума "Россия". 17 декабря 2023
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки-форума Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки-форума "Россия". 17 декабря 2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, который осмотрел президент России Владимир Путин, позволяет погрузиться в атмосферу города, здесь представлены не только исторические достопримечательности, но и проекты будущего, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее сообщалось, что в воскресенье президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где прошел съезд партии "Единая Россия". Перед съездом партии Путин осмотрел стенды регионов на выставке-форуме "Россия" - Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга. Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента в 2024 году.
Международная выставка-форум Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Трехмиллионному посетителю выставки "Россия" подарят открытку от Путина
Вчера, 19:12
Девиз петербургского стенда - "Город, где рождается хорошее настроение", а главный арт-объект - детальная копия фасада Дворцового моста в масштабе 1:43. Именно образ Дворцового моста - самый узнаваемый не только в России, но и в мире.
Как сообщает пресс-служба, на стенде Петербурга можно совершить виртуальную прогулку по рекам и каналам, так как главная идея петербургской экспозиции - это погружение в атмосферу города.
"Наш президент хорошо знает эти маршруты своего родного города, но за последнее время мы провели реставрационные работы домов и набережных, и теперь гости и жители города могут любоваться имперским историческим Петербургом во всей красе", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Международная выставка-форум Россия
Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"
15 декабря, 12:31
Он отметил, что город представлен на выставке не только своими историческими достопримечательностями, но и новыми точками притяжения. В их числе стадион "Газпром Арена" с раздвижной крышей, самое высокое здание в Европе – "Лахта Центр", и мост над Петровским фарватером.
Также на стенде представлен новый туристско-рекреационный кластер, посвященный военно-морскому флоту - парк "Остров Фортов", где находится интерактивный музей Военно-морской славы. Его главный экспонат - первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Сложнейшая операция по ее транспортировке из Снежногорска в Кронштадт через Баренцево и Охотское море, Ладожское озеро уже вошла в историю.
Среди экспонатов стенда Петербурга также новые больницы-трансформеры, переоснащенные поликлиники, Западный скоростной диаметр, "СКА Арена" и дамба.
Презентация Луганской народной республики на Международной выставке-форуме Россия
Световое шоу и театральные представления: работа выставки-форума "Россия"
11 декабря, 13:09
"Санкт-Петербург основан Петром Первым, который мечтал найти защиту от наводнений. Сегодня все жители нашего города благодарны президенту Владимиру Путину за то, что он завершил дело Петра Великого и защитил город от угрозы затопления. Завершение строительства комплекса защитных сооружений стало одним из важнейших решений не только для Петербурга, но и для всей страны", - отметил губернатор.
По его словам, Петербург не останавливается на достижениях настоящего, а смотрит в будущее и продолжает развиваться. На стенде представлены проекты будущего, призванные повысить качество жизни горожан, улучшить городскую среду, инфраструктуру и способствовать повышению уровня экономики и привлекательности города во многих отраслях. В числе этих проектов: терминал ВСМ Санкт-Петербург - Москва, Широтная магистраль скоростного движения, город-спутник Южный при новом кампусе Университета ИТМО, морской курорт в Горской и Большой Смоленский мост.
Международная выставка-форум Россия - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия"
9 декабря, 10:30
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Санкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинАлександр БегловЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала