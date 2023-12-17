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Донбассу не место в составе Украины, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
18:39 17.12.2023 (обновлено: 20:00 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916345380.html
Донбассу не место в составе Украины, заявил Путин
Донбассу не место в составе Украины, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Донбассу не место в составе Украины, заявил Путин
Донбассу не место в составе Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки "Россия" на территории ВДНХ в Москве. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:39
2023-12-17T20:00
выставка-форум "россия"
владимир путин
донбасс
россия
украина
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Донбассу не место в составе Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки "Россия" на территории ВДНХ в Москве. В ходе экскурсии по выставке Путин посетил стенд, посвященный ДНР. Представитель стенда рассказала Путину, что в прошлом, еще до вхождения Донбасса в состав России, ее чуть не отчислили из университета с первого курса за то, что она отказалась на экзамене называть Россию врагом и говорить на украинском языке, затем вызвали родителей в деканат и сказали, что ей "не место в этой стране". "А может быть, Донбассу не место в той стране", - ответил Путин. Также главе государства показали символ Донецка - стальную розу, выкованную под обстрелами из осколков снарядов. "Здорово", - отреагировал на розу Путин.
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
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Путин о принадлежности Донбасса
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владимир путин, донбасс, россия, украина, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Владимир Путин, Донбасс, Россия, Украина, Выставка-форум "Россия"
Донбассу не место в составе Украины, заявил Путин

Путин: Донбассу не место в составе Украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Донбассу не место в составе Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки "Россия" на территории ВДНХ в Москве.
В ходе экскурсии по выставке Путин посетил стенд, посвященный ДНР. Представитель стенда рассказала Путину, что в прошлом, еще до вхождения Донбасса в состав России, ее чуть не отчислили из университета с первого курса за то, что она отказалась на экзамене называть Россию врагом и говорить на украинском языке, затем вызвали родителей в деканат и сказали, что ей "не место в этой стране".
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