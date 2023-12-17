https://ria.ru/20231217/putin-1916345380.html

Донбассу не место в составе Украины, заявил Путин

Донбассу не место в составе Украины, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023

Донбассу не место в составе Украины, заявил Путин

Донбассу не место в составе Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки "Россия" на территории ВДНХ в Москве. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T18:39

2023-12-17T18:39

2023-12-17T20:00

выставка-форум "россия"

владимир путин

донбасс

россия

украина

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916353979_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2527580d4a18c3a0dc9cfae96b82ac1.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Донбассу не место в составе Украины, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки "Россия" на территории ВДНХ в Москве. В ходе экскурсии по выставке Путин посетил стенд, посвященный ДНР. Представитель стенда рассказала Путину, что в прошлом, еще до вхождения Донбасса в состав России, ее чуть не отчислили из университета с первого курса за то, что она отказалась на экзамене называть Россию врагом и говорить на украинском языке, затем вызвали родителей в деканат и сказали, что ей "не место в этой стране". "А может быть, Донбассу не место в той стране", - ответил Путин. Также главе государства показали символ Донецка - стальную розу, выкованную под обстрелами из осколков снарядов. "Здорово", - отреагировал на розу Путин.

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о принадлежности Донбасса Путин о принадлежности Донбасса 2023-12-17T18:39 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, донбасс, россия, украина, выставка-форум "россия"