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Путин послал США важный сигнал в будущее, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023
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17:41 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/putin-1916338312.html
Путин послал США важный сигнал в будущее, пишут СМИ
Путин послал США важный сигнал в будущее, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023
Путин послал США важный сигнал в будущее, пишут СМИ
Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, улучшившая отношения между СССР... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:41
2023-12-17T17:41
в мире
сша
россия
ссср
владимир путин
генри киссинджер
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, улучшившая отношения между СССР и США, являются сигналом для Штатов к улучшению отношений между странами, пишут журналисты Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл."Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом", — считают журналисты.По их мнению, США продолжают спонсировать Украину, так как это более выгодно - можно отправить умирать на фронт украинцев, а не собственную армию. Тем не менее, ставка на победу Киева не сыграла, а американским налогоплательщикам уже надоело платить за содержание ушедших на пенсию украинских госслужащих.Запад поддержал проигравшую сторону в ненужном конфликте, который унес тысячи жизней россиян и украинцев. Теперь вопрос заключается в том, на какие отношения с Российской Федерацией могут рассчитывать Соединенные Штаты и их союзники, резюмируют авторы статьи.Президент Путин, выражая соболезнования в связи со смертью Генри Киссинджера, назвал его выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем.Во время подведения итогов года Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, но имперская политика мешает самим Штатам. Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20231214/ssha-1915746196.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915743654.html
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в мире, сша, россия, ссср, владимир путин, генри киссинджер
В мире, США, Россия, СССР, Владимир Путин, Генри Киссинджер
Путин послал США важный сигнал в будущее, пишут СМИ

Newsweek назвал слова Путина о Киссинджере сигналом для США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, улучшившая отношения между СССР и США, являются сигналом для Штатов к улучшению отношений между странами, пишут журналисты Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл.
"Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом", — считают журналисты.
По их мнению, США продолжают спонсировать Украину, так как это более выгодно - можно отправить умирать на фронт украинцев, а не собственную армию. Тем не менее, ставка на победу Киева не сыграла, а американским налогоплательщикам уже надоело платить за содержание ушедших на пенсию украинских госслужащих.
Запад поддержал проигравшую сторону в ненужном конфликте, который унес тысячи жизней россиян и украинцев. Теперь вопрос заключается в том, на какие отношения с Российской Федерацией могут рассчитывать Соединенные Штаты и их союзники, резюмируют авторы статьи.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин назвал условие улучшения отношений с США
14 декабря, 12:47
Президент Путин, выражая соболезнования в связи со смертью Генри Киссинджера, назвал его выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем.
Во время подведения итогов года Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, но имперская политика мешает самим Штатам. Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, подчеркнул президент.
Этим занимались наши дружки из США: Путин о том, кто виноват в госперевороте на Украине - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Путин обвинил США в госперевороте на Украине
14 декабря, 12:41
 
В миреСШАРоссияСССРВладимир ПутинГенри Киссинджер
 
 
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