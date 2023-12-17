https://ria.ru/20231217/putin-1916338312.html

Путин послал США важный сигнал в будущее, пишут СМИ

Путин послал США важный сигнал в будущее, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2023

Путин послал США важный сигнал в будущее, пишут СМИ

Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, улучшившая отношения между СССР... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:41

2023-12-17T17:41

2023-12-17T17:41

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генри киссинджер

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, улучшившая отношения между СССР и США, являются сигналом для Штатов к улучшению отношений между странами, пишут журналисты Newsweek Майкл Гфеллер и Дэвид Ранделл."Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом", — считают журналисты.По их мнению, США продолжают спонсировать Украину, так как это более выгодно - можно отправить умирать на фронт украинцев, а не собственную армию. Тем не менее, ставка на победу Киева не сыграла, а американским налогоплательщикам уже надоело платить за содержание ушедших на пенсию украинских госслужащих.Запад поддержал проигравшую сторону в ненужном конфликте, который унес тысячи жизней россиян и украинцев. Теперь вопрос заключается в том, на какие отношения с Российской Федерацией могут рассчитывать Соединенные Штаты и их союзники, резюмируют авторы статьи.Президент Путин, выражая соболезнования в связи со смертью Генри Киссинджера, назвал его выдающимся дипломатом, мудрым и дальновидным государственным деятелем.Во время подведения итогов года Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, это важно и нужно, но имперская политика мешает самим Штатам. Когда в США произойдут внутренние изменения, они начнут уважать других, тогда будут созданы фундаментальные условия для улучшения отношений, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20231214/ssha-1915746196.html

https://ria.ru/20231214/putin-1915743654.html

сша

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в мире, сша, россия, ссср, владимир путин, генри киссинджер