https://ria.ru/20231217/putin-1916331598.html
Путин заявил, что нерешенных проблем еще очень много
Путин заявил, что нерешенных проблем еще очень много - РИА Новости, 17.12.2023
Путин заявил, что нерешенных проблем еще очень много
Нерешенных проблем еще очень много, это нормальное дело, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:56
2023-12-17T16:56
2023-12-17T16:56
единая россия
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Нерешенных проблем еще очень много, это нормальное дело, сообщил президент России Владимир Путин. "Задач и нерешенных проблем еще очень много", - сказал Путин съезде партии "Единая Россия". "Это нормальное дело, не нужно говорить: "так сделали, а люди чем-то недовольны". Так было и будет всегда, надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Но это же Россия, это же зимняя страна, мы любим снег", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916327059.html
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единая россия, владимир путин, россия, общество
Единая Россия, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин заявил, что нерешенных проблем еще очень много
Путин: нерешенных проблем еще очень много и это нормальное дело
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Нерешенных проблем еще очень много, это нормальное дело, сообщил президент России Владимир Путин.
"Задач и нерешенных проблем еще очень много", - сказал Путин съезде партии "Единая Россия
".
"Это нормальное дело, не нужно говорить: "так сделали, а люди чем-то недовольны". Так было и будет всегда, надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Но это же Россия, это же зимняя страна, мы любим снег", - добавил глава государства.
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