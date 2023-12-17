https://ria.ru/20231217/putin-1916331598.html

Путин заявил, что нерешенных проблем еще очень много

Путин заявил, что нерешенных проблем еще очень много - РИА Новости, 17.12.2023

Путин заявил, что нерешенных проблем еще очень много

Нерешенных проблем еще очень много, это нормальное дело, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:56

2023-12-17T16:56

2023-12-17T16:56

единая россия

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Нерешенных проблем еще очень много, это нормальное дело, сообщил президент России Владимир Путин. "Задач и нерешенных проблем еще очень много", - сказал Путин съезде партии "Единая Россия". "Это нормальное дело, не нужно говорить: "так сделали, а люди чем-то недовольны". Так было и будет всегда, надо себя настраивать на то, что задачи нарастают как снежный ком. Но это же Россия, это же зимняя страна, мы любим снег", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916327059.html

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единая россия, владимир путин, россия, общество