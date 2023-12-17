https://ria.ru/20231217/putin-1916324630.html
Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России
Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России - РИА Новости, 17.12.2023
Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России
Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:21
2023-12-17T16:21
2023-12-17T17:05
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России, заявил президент России Владимир Путин."Вновь подчеркну, попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России", - сказал Путин в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России
Путин назвал попытки нарушить межнациональное согласие предательством России
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России, заявил президент России Владимир Путин.
"Вновь подчеркну, попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России", - сказал Путин в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".