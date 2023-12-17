https://ria.ru/20231217/putin-1916324630.html

Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России

Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России - РИА Новости, 17.12.2023

Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России

Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:21

2023-12-17T16:21

2023-12-17T17:05

россия

общество

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916324906_0:16:3612:2048_1920x0_80_0_0_b0268f1e3ec70468ea88b92f7e678b1f.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России, заявил президент России Владимир Путин."Вновь подчеркну, попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России", - сказал Путин в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, владимир путин