Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 17.12.2023 (обновлено: 17:05 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916324630.html
Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России
Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России - РИА Новости, 17.12.2023
Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России
Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:21
2023-12-17T17:05
россия
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916324906_0:16:3612:2048_1920x0_80_0_0_b0268f1e3ec70468ea88b92f7e678b1f.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России, заявил президент России Владимир Путин."Вновь подчеркну, попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России", - сказал Путин в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916324906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1c5e2b9a4045b3580d882ae7bebb793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин назвал нарушение межнационального согласия предательством России

Путин назвал попытки нарушить межнациональное согласие предательством России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пленарном заседании политической партии "Единая Россия"
Владимир Путин на пленарном заседании политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на пленарном заседании политической партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России, заявил президент России Владимир Путин.
"Вновь подчеркну, попытки нарушить межнациональное, межрелигиозное, гражданское согласие - это предательство и преступление против России", - сказал Путин в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
 
РоссияОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала