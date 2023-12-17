https://ria.ru/20231217/putin-1916324071.html

Путин назвал народ единственный источником власти

Путин назвал народ единственный источником власти - РИА Новости, 17.12.2023

Путин назвал народ единственный источником власти

Народ России был и будет единственным источником власти в стране, его суверенное право выбирать свое будущее будет защищено от любого внешнего вмешательства,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:19

2023-12-17T16:19

2023-12-17T16:37

общество

владимир путин

россия

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916326294_121:0:3005:1622_1920x0_80_0_0_db409f83a0b998fd7e5dd2d1bd4a4fc7.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Народ России был и будет единственным источником власти в стране, его суверенное право выбирать свое будущее будет защищено от любого внешнего вмешательства, российское государство будет суверенным, заявил президент России Владимир Путин."Именно народ России был и будет единственным источником власти, его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным", - сказал Путин в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия, единая россия