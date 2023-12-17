https://ria.ru/20231217/putin-1916324071.html
Путин назвал народ единственный источником власти
Путин назвал народ единственный источником власти - РИА Новости, 17.12.2023
Путин назвал народ единственный источником власти
Народ России был и будет единственным источником власти в стране, его суверенное право выбирать свое будущее будет защищено от любого внешнего вмешательства,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:19
2023-12-17T16:19
2023-12-17T16:37
общество
владимир путин
россия
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Народ России был и будет единственным источником власти в стране, его суверенное право выбирать свое будущее будет защищено от любого внешнего вмешательства, российское государство будет суверенным, заявил президент России Владимир Путин."Именно народ России был и будет единственным источником власти, его суверенное право выбирать свое будущее мы защитим от любого внешнего вмешательства. Российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным", - сказал Путин в ходе съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20231217/rossiya-1916325462.html
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Общество, Владимир Путин, Россия, Единая Россия
Путин назвал народ единственный источником власти
Путин назвал народ единственный источником власти в стране