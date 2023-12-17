https://ria.ru/20231217/putin-1916323326.html

Путин: перед Россией стоят задачи, требующие сплочения патриотических сил

Путин: перед Россией стоят задачи, требующие сплочения патриотических сил - РИА Новости, 17.12.2023

Путин: перед Россией стоят задачи, требующие сплочения патриотических сил

Россия никогда не будет чьим-то сателлитом, отстоит свой суверенитет и свободу вместе с народом и обойдется без подсказок из-за рубежа. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:14

2023-12-17T16:14

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия никогда не будет чьим-то сателлитом, отстоит свой суверенитет и свободу вместе с народом и обойдется без подсказок из-за рубежа. Эти и другие заявления Владимира Путина на съезде "Единой России" — в материале РИА Новости.Главные задачи ЕРСегодня на каждом лежит колоссальная ответственность и требуется сплоченность всех патриотических сил страны, подчеркнул президент."Вместе с народом отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции", — сказал он.Как указал Путин, перед "Единой Россией" стоят такие задачи, как:"Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов семей и, конечно, работать на консолидацию общества", — добавил глава государства.Россия не отдаст суверенитет за колбасуПо словам президента, Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом."Мы должны помнить, и никогда не забывать, и детям нашим наказывать — Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет <...> Все второстепенное, лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону и, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа", — отметил он.Так, Запад рассчитывал не только обрушить российскую экономику и социальную сферу, но и политическую государственную систему страны, заявил Путин."Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России — свободного, самостоятельного и суверенного государства", — сказал лидер страны. Он подчеркнул, что российский народ был и будет единственным источником власти и руководство страны защитит его суверенное право выбирать свое будущее от любого внешнего вмешательства.Время требует твердостиОбщество и все ветви власти показали зрелость, прочность и устойчивость, несмотря на западное давление, заявил российский лидер."Сейчас каждое наше решение, каждое слово и поступок имеют особую цену и значение для страны. Время требует от нас твердости, готовности отвечать на любые, даже самые сложные вызовы <...>", — указал он.В заключение президент выразил уверенность, что ЕР и ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей для достижения общенациональных целей, а также предлагать обществу объединительную повестку, реагировать на самые востребованные вопросы жизни страны.

https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html

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Путин на XXI съезде партии "Единая Россия" Путин на XXI съезде партии "Единая Россия" 2023-12-17T16:14 true PT16M17S

Путин о суверенитете России Путин о суверенитете России 2023-12-17T16:14 true PT0M13S

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единая россия, россия, владимир путин, политика