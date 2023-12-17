https://ria.ru/20231217/putin-1916323326.html
Путин: перед Россией стоят задачи, требующие сплочения патриотических сил
Путин: перед Россией стоят задачи, требующие сплочения патриотических сил - РИА Новости, 17.12.2023
Путин: перед Россией стоят задачи, требующие сплочения патриотических сил
Россия никогда не будет чьим-то сателлитом, отстоит свой суверенитет и свободу вместе с народом и обойдется без подсказок из-за рубежа. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:14
2023-12-17T16:14
2023-12-17T18:16
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия никогда не будет чьим-то сателлитом, отстоит свой суверенитет и свободу вместе с народом и обойдется без подсказок из-за рубежа. Эти и другие заявления Владимира Путина на съезде "Единой России" — в материале РИА Новости.Главные задачи ЕРСегодня на каждом лежит колоссальная ответственность и требуется сплоченность всех патриотических сил страны, подчеркнул президент."Вместе с народом отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции", — сказал он.Как указал Путин, перед "Единой Россией" стоят такие задачи, как:"Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов семей и, конечно, работать на консолидацию общества", — добавил глава государства.Россия не отдаст суверенитет за колбасуПо словам президента, Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом."Мы должны помнить, и никогда не забывать, и детям нашим наказывать — Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет <...> Все второстепенное, лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону и, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа", — отметил он.Так, Запад рассчитывал не только обрушить российскую экономику и социальную сферу, но и политическую государственную систему страны, заявил Путин."Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России — свободного, самостоятельного и суверенного государства", — сказал лидер страны. Он подчеркнул, что российский народ был и будет единственным источником власти и руководство страны защитит его суверенное право выбирать свое будущее от любого внешнего вмешательства.Время требует твердостиОбщество и все ветви власти показали зрелость, прочность и устойчивость, несмотря на западное давление, заявил российский лидер."Сейчас каждое наше решение, каждое слово и поступок имеют особую цену и значение для страны. Время требует от нас твердости, готовности отвечать на любые, даже самые сложные вызовы <...>", — указал он.В заключение президент выразил уверенность, что ЕР и ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей для достижения общенациональных целей, а также предлагать обществу объединительную повестку, реагировать на самые востребованные вопросы жизни страны.
https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html
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Путин на XXI съезде партии "Единая Россия"
Путин на XXI съезде партии "Единая Россия"
2023-12-17T16:14
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Путин о суверенитете России
Путин о суверенитете России
2023-12-17T16:14
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единая россия, россия, владимир путин, политика
Единая Россия, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин: перед Россией стоят задачи, требующие сплочения патриотических сил
Путин: перед Россией стоят задачи, требующие сплоченности патриотических сил
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия никогда не будет чьим-то сателлитом, отстоит свой суверенитет и свободу вместе с народом и обойдется без подсказок из-за рубежа.
Эти и другие заявления Владимира Путина на съезде "Единой России" — в материале РИА Новости.
Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность и требуется сплоченность всех патриотических сил страны, подчеркнул президент.
"Без этого существовать Россия не может": Путин поставил стране цель
"Вместе с народом отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России, все то, что дорого нам, нашу историю, культуру, ценности и традиции", — сказал он.
Как указал Путин, перед "Единой Россией" стоят такие задачи, как:
- развитие первичного звена здравоохранения;
- строительство и обновление инфраструктуры массового спорта;
- поддержка материнства и детства;
- развитие системы воспитания и наставничества;
- укрепление традиционных ценностей страны;
- работа с лидерами общественного мнения, профессионалами, волонтерами и ветеранами специальной военной операции, чтобы помочь им реализовать себя и принести пользу России.
"Укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов семей и, конечно, работать на консолидацию общества", — добавил глава государства.
Россия не отдаст суверенитет за колбасу
По словам президента, Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и быть чьим-то сателлитом.
"Мы должны помнить, и никогда не забывать, и детям нашим наказывать — Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет <...> Все второстепенное, лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону и, конечно, все решения мы должны и будем принимать только сами, без чужих подсказок из-за рубежа", — отметил он.
Так, Запад рассчитывал не только обрушить российскую экономику и социальную сферу, но и политическую государственную систему страны, заявил Путин.
"Способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов. Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России — свободного, самостоятельного и суверенного государства", — сказал лидер страны.
Россия останавливает фабрику ненависти к себе
Он подчеркнул, что российский народ был и будет единственным источником власти и руководство страны защитит его суверенное право выбирать свое будущее от любого внешнего вмешательства.
Общество и все ветви власти показали зрелость, прочность и устойчивость, несмотря на западное давление, заявил российский лидер.
"Сейчас каждое наше решение, каждое слово и поступок имеют особую цену и значение для страны. Время требует от нас твердости, готовности отвечать на любые, даже самые сложные вызовы <...>", — указал он.
В заключение президент выразил уверенность, что ЕР и ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей для достижения общенациональных целей, а также предлагать обществу объединительную повестку, реагировать на самые востребованные вопросы жизни страны.
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание