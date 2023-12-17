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Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах - РИА Новости, 17.12.2023
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16:08 17.12.2023 (обновлено: 16:45 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916322075.html
Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах
Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах - РИА Новости, 17.12.2023
Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах
Победа президента РФ Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть легитимной, бесспорной, заявил председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:08
2023-12-17T16:45
политика
россия
владимир путин
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Победа президента РФ Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть легитимной, бесспорной, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Победа президента, победа Владимира Владимировича Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. Это дело каждого члена партии "Единая Россия", - сказал Медведев на съезде ЕР.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916322450.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах

Медведев: победа Путина на выборах президента должна быть легитимной, бесспорной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". 17 декабря 2023
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Победа президента РФ Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть легитимной, бесспорной, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Победа президента, победа Владимира Владимировича Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. Это дело каждого члена партии "Единая Россия", - сказал Медведев на съезде ЕР.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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