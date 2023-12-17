https://ria.ru/20231217/putin-1916322075.html

Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах

Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах - РИА Новости, 17.12.2023

Медведев рассказал, какой должна стать победа президента России на выборах

Победа президента РФ Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть легитимной, бесспорной, заявил председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:08

2023-12-17T16:08

2023-12-17T16:45

политика

россия

владимир путин

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Победа президента РФ Владимира Путина на предстоящих в марте 2024 года выборах должна быть легитимной, бесспорной, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Победа президента, победа Владимира Владимировича Путина как нашего кандидата должна быть абсолютно закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной. Это дело каждого члена партии "Единая Россия", - сказал Медведев на съезде ЕР.Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231217/spetsoperatsiya-1916322450.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий медведев, единая россия