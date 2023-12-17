https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
Путин рассказал, как встретит Новый год
Путин рассказал, как встретит Новый год - РИА Новости, 18.12.2023
Путин рассказал, как встретит Новый год
Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-17T12:48
2023-12-17T12:48
2023-12-18T01:18
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
новый год
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. "Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", — сказал он в фрагменте программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", который Зарубин вывесил в Telegram-канале.Путин добавил, что пока еще не был в магазине и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем встречает Новый год.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, павел зарубин, новый год
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Новый год
Путин рассказал, как встретит Новый год
Путин заявил о планах встретить Новый год за бокалом шампанского с близкими