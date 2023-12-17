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Путин рассказал, как встретит Новый год - РИА Новости, 18.12.2023
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12:48 17.12.2023 (обновлено: 01:18 18.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html
Путин рассказал, как встретит Новый год
Путин рассказал, как встретит Новый год - РИА Новости, 18.12.2023
Путин рассказал, как встретит Новый год
Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-17T12:48
2023-12-18T01:18
общество
россия
владимир путин
павел зарубин
новый год
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. &quot;Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы&quot;, — сказал он в фрагменте программы &quot;Москва. Кремль. Путин&quot; на &quot;России 1&quot;, который Зарубин вывесил в Telegram-канале.Путин добавил, что пока еще не был в магазине и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем встречает Новый год.
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общество, россия, владимир путин, павел зарубин, новый год
Общество, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Новый год
Путин рассказал, как встретит Новый год

Путин заявил о планах встретить Новый год за бокалом шампанского с близкими

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми.
«

"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", — сказал он в фрагменте программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", который Зарубин вывесил в Telegram-канале.

Путин добавил, что пока еще не был в магазине и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем встречает Новый год.
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Проголосовали:15429
12 декабря, 13:12
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинНовый год
 
 
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