https://ria.ru/20231217/putin-1916294975.html

Путин рассказал, как встретит Новый год

Путин рассказал, как встретит Новый год - РИА Новости, 18.12.2023

Путин рассказал, как встретит Новый год

Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-17T12:48

2023-12-17T12:48

2023-12-18T01:18

общество

россия

владимир путин

павел зарубин

новый год

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что встретит Новый год за бокалом шампанского с близкими людьми. "Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", — сказал он в фрагменте программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", который Зарубин вывесил в Telegram-канале.Путин добавил, что пока еще не был в магазине и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем встречает Новый год.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, павел зарубин, новый год