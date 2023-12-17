Западу придется считаться с Россией, заявил Путин
Путин: Западу придется находить точки соприкосновения с РФ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
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"Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться", — сказал глава государства.
При этом он назвал чушью слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. По мнению Путина, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении.
"У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — подчеркнул президент.
Он добавил, что у России нет проблем со странами Североатлантического альянса — это они искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь конкурента в лице России.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.