Рейтинг@Mail.ru
Западу придется считаться с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 17.12.2023 (обновлено: 12:04 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916286563.html
Западу придется считаться с Россией, заявил Путин
Западу придется считаться с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 17.12.2023
Западу придется считаться с Россией, заявил Путин
Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:25
2023-12-17T12:04
в мире
россия
владимир путин
москва
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:9:3078:1740_1920x0_80_0_0_65e2d38e281066887fe69a2ce3cf2ea6.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".&quot;Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться&quot;, — сказал глава государства.При этом он назвал чушью слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. По мнению Путина, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. "У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — подчеркнул президент.Он добавил, что у России нет проблем со странами Североатлантического альянса — это они искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь конкурента в лице России.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
https://radiosputnik.ru/20231217/putin-1916281996.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910897021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a645a7e02042160385163c3040f909a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, москва, павел зарубин
В мире, Россия, Владимир Путин, Москва, Павел Зарубин
Западу придется считаться с Россией, заявил Путин

Путин: Западу придется находить точки соприкосновения с РФ

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
«

"Точки соприкосновения им придется с нами находить, потому что им придется с нами считаться", — сказал глава государства.

При этом он назвал чушью слова президента США Джо Байдена о том, что Россия якобы собирается напасть на страны НАТО. По мнению Путина, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении.
"У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — подчеркнул президент.
Он добавил, что у России нет проблем со странами Североатлантического альянса — это они искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь конкурента в лице России.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Путин рассказал, каким образом Запад хотел развалить Россию
10:42
 
В миреРоссияВладимир ПутинМоскваПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала