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Через три дня. Во Франции обратились к России после заявления Путина - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/putin-1916286198.html
Через три дня. Во Франции обратились к России после заявления Путина
Через три дня. Во Франции обратились к России после заявления Путина - РИА Новости, 17.12.2023
Через три дня. Во Франции обратились к России после заявления Путина
Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина на "Итогах года" о том, что российские военные улучшают свои позиции... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:21
2023-12-17T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
франция
европа
украина
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина на "Итогах года" о том, что российские военные улучшают свои позиции практически на всей линии фронта. "Русские, вы боретесь за свой суверенитет", — написал один из комментаторов. "Что поражает, так это ужасная посредственность лидеров западных стран, как в Европе, так и в Соединенных Штатах, по сравнению с Путиным", — отметил другой. "По сути, итог конфликта уже понятен", — поддержал третий. "Что бы ни случилось, Россия выйдет победителем", — поделился мнением еще один из пользователей. "Он абсолютно прав. Без помощи Запада Украина проиграет через три дня", — заключил читатель. Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916271873.html
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в мире, россия, владимир путин, франция, европа, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Франция, Европа, Украина

Через три дня. Во Франции обратились к России после заявления Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина на "Итогах года" о том, что российские военные улучшают свои позиции практически на всей линии фронта.

"Русские, вы боретесь за свой суверенитет", — написал один из комментаторов.
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"Что поражает, так это ужасная посредственность лидеров западных стран, как в Европе, так и в Соединенных Штатах, по сравнению с Путиным", — отметил другой.

"По сути, итог конфликта уже понятен", — поддержал третий.

"Что бы ни случилось, Россия выйдет победителем", — поделился мнением еще один из пользователей.
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"Он абсолютно прав. Без помощи Запада Украина проиграет через три дня", — заключил читатель.

Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинФранцияЕвропаУкраина
 
 
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