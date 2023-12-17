Через три дня. Во Франции обратились к России после заявления Путина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина на "Итогах года" о том, что российские военные улучшают свои позиции практически на всей линии фронта.
"Русские, вы боретесь за свой суверенитет", — написал один из комментаторов.
"Русские, вы боретесь за свой суверенитет", — написал один из комментаторов.
"Что поражает, так это ужасная посредственность лидеров западных стран, как в Европе, так и в Соединенных Штатах, по сравнению с Путиным", — отметил другой.
"По сути, итог конфликта уже понятен", — поддержал третий.
"Что бы ни случилось, Россия выйдет победителем", — поделился мнением еще один из пользователей.
"По сути, итог конфликта уже понятен", — поддержал третий.
"Что бы ни случилось, Россия выйдет победителем", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Он абсолютно прав. Без помощи Запада Украина проиграет через три дня", — заключил читатель.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.