https://ria.ru/20231217/putin-1916286198.html

Через три дня. Во Франции обратились к России после заявления Путина

Через три дня. Во Франции обратились к России после заявления Путина - РИА Новости, 17.12.2023

Через три дня. Во Франции обратились к России после заявления Путина

Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина на "Итогах года" о том, что российские военные улучшают свои позиции... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T11:21

2023-12-17T11:21

2023-12-17T11:21

специальная военная операция на украине

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европа

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина на "Итогах года" о том, что российские военные улучшают свои позиции практически на всей линии фронта. "Русские, вы боретесь за свой суверенитет", — написал один из комментаторов. "Что поражает, так это ужасная посредственность лидеров западных стран, как в Европе, так и в Соединенных Штатах, по сравнению с Путиным", — отметил другой. "По сути, итог конфликта уже понятен", — поддержал третий. "Что бы ни случилось, Россия выйдет победителем", — поделился мнением еще один из пользователей. "Он абсолютно прав. Без помощи Запада Украина проиграет через три дня", — заключил читатель. Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916271873.html

https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916269216.html

https://ria.ru/20231217/kuleba-1916276067.html

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франция

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украина

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в мире, россия, владимир путин, франция, европа, украина