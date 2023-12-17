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Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО - РИА Новости, 17.12.2023
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10:51 17.12.2023 (обновлено: 12:16 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/putin-1916283104.html
Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО
Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО - РИА Новости, 17.12.2023
Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО
Утверждения главы Белого дома Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — полная чушь, заявил глава российского государства Владимир Путин в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:51
2023-12-17T12:16
в мире
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Утверждения главы Белого дома Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — полная чушь, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.&quot;Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении&quot;, — сказал он.По мнению российского лидера, США в перспективе мирового развития не так уж заинтересованы в стратегическом поражении России, несмотря на звучащие заявления."Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", — добавил Путин.Москва заинтересована в развитии отношений со странами НАТО и не желает эти отношения портить, у России и этих государств отсутствуют какие-либо территориальные претензии друг к другу, заявил президент."У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — заявил Путин.Глава государства отметил, что президент любой крупной страны, натовской страны, "а тем более — единственного хозяина НАТО", которым являются США, не может этого не понимать.
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в мире, россия, нато, владимир путин, джо байден, сша, павел зарубин
В мире, Россия, НАТО, Владимир Путин, Джо Байден, США, Павел Зарубин
Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО

Путин назвал утверждения Байдена о желании России воевать с НАТО полной чушью

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Утверждения главы Белого дома Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — полная чушь, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.
«

"Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", — сказал он.

По мнению российского лидера, США в перспективе мирового развития не так уж заинтересованы в стратегическом поражении России, несмотря на звучащие заявления.
"Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", — добавил Путин.
Москва заинтересована в развитии отношений со странами НАТО и не желает эти отношения портить, у России и этих государств отсутствуют какие-либо территориальные претензии друг к другу, заявил президент.
"У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — заявил Путин.
Глава государства отметил, что президент любой крупной страны, натовской страны, "а тем более — единственного хозяина НАТО", которым являются США, не может этого не понимать.
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В миреРоссияНАТОВладимир ПутинДжо БайденСШАПавел Зарубин
 
 
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