https://ria.ru/20231217/putin-1916283104.html

Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО

Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО - РИА Новости, 17.12.2023

Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО

Утверждения главы Белого дома Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — полная чушь, заявил глава российского государства Владимир Путин в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T10:51

2023-12-17T10:51

2023-12-17T12:16

в мире

россия

нато

владимир путин

джо байден

сша

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915831248_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8e4f672cf243aaf0b765a83ff041915e.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Утверждения главы Белого дома Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — полная чушь, заявил глава российского государства Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину."Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", — сказал он.По мнению российского лидера, США в перспективе мирового развития не так уж заинтересованы в стратегическом поражении России, несмотря на звучащие заявления."Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", — добавил Путин.Москва заинтересована в развитии отношений со странами НАТО и не желает эти отношения портить, у России и этих государств отсутствуют какие-либо территориальные претензии друг к другу, заявил президент."У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО. У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений", — заявил Путин.Глава государства отметил, что президент любой крупной страны, натовской страны, "а тем более — единственного хозяина НАТО", которым являются США, не может этого не понимать.

https://ria.ru/20231217/tramp-1916236573.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нато, владимир путин, джо байден, сша, павел зарубин