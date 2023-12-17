https://ria.ru/20231217/putin-1916255208.html

На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина - РИА Новости, 17.12.2023

На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации, написал... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T01:46

2023-12-17T01:46

2023-12-17T01:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации, написал обозреватель Sky News Шон Белл."Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу", — заявил он.По словам Белла, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Все больше на Западе обсуждают, что продолжение боевых действий приведет лишь к "потерям среди украинцев", добавил автор."Неудивительно, что Путин чувствует себя вдохновленным", — заключил Белл.Подводя итоги года, Путин заявил, что цели специальной военной операции не меняются.Кроме того, до этого президент не раз отмечал, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.

https://ria.ru/20231217/priblizhenie-1916253833.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины