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На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:46 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/putin-1916255208.html
На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина
На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина - РИА Новости, 17.12.2023
На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина
Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации, написал... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T01:46
2023-12-17T01:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации, написал обозреватель Sky News Шон Белл."Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу", — заявил он.По словам Белла, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Все больше на Западе обсуждают, что продолжение боевых действий приведет лишь к "потерям среди украинцев", добавил автор."Неудивительно, что Путин чувствует себя вдохновленным", — заключил Белл.Подводя итоги года, Путин заявил, что цели специальной военной операции не меняются.Кроме того, до этого президент не раз отмечал, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231217/priblizhenie-1916253833.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина

Sky News: внешний вид Путина отражает успех российских военных в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации, написал обозреватель Sky News Шон Белл.
«
"Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу", — заявил он.
По словам Белла, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Все больше на Западе обсуждают, что продолжение боевых действий приведет лишь к "потерям среди украинцев", добавил автор.
"Неудивительно, что Путин чувствует себя вдохновленным", — заключил Белл.
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Подводя итоги года, Путин заявил, что цели специальной военной операции не меняются.
Кроме того, до этого президент не раз отмечал, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
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