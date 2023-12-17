https://ria.ru/20231217/putin-1916255208.html
На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина
На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина - РИА Новости, 17.12.2023
На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина
Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации, написал... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T01:46
2023-12-17T01:46
2023-12-17T01:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Выступление президента Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции говорит об успехе российских военных в зоне проведения спецоперации, написал обозреватель Sky News Шон Белл."Внешний вид Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу", — заявил он.По словам Белла, после неудачного контрнаступления ВСУ западные лидеры поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха. Все больше на Западе обсуждают, что продолжение боевых действий приведет лишь к "потерям среди украинцев", добавил автор."Неудивительно, что Путин чувствует себя вдохновленным", — заключил Белл.Подводя итоги года, Путин заявил, что цели специальной военной операции не меняются.Кроме того, до этого президент не раз отмечал, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия же спокойно идет к достижению целей спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
https://ria.ru/20231217/priblizhenie-1916253833.html
https://ria.ru/20231217/bomby-1916254367.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_61fc697a4e8f914606b4d51abb4ce84f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
На Западе заметили тревожную для Украины деталь в выступлении Путина
Sky News: внешний вид Путина отражает успех российских военных в зоне СВО