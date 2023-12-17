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Путин встретится с победителями чемпионата "Профессионалы"
Путин встретится с победителями чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 17.12.2023
Путин встретится с победителями чемпионата "Профессионалы"
Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 декабря, встретится с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:20
2023-12-17T15:20
2023-12-17T15:20
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 декабря, встретится с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", сообщает пресс-служба Кремля. "Восемнадцатого декабря сего года. В.В. Путин встретится с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"", - говорится в сообщении. Добавляется, что финал чемпионата прошел в Санкт-Петербурге в конце ноября. Студенты колледжей соревновались между собой по 35 компетенциям, школьники от 14 лет по 20 компетенциям (таким как "корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "промышленная автоматика", "ремонт беспилотных летательных аппаратов".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин встретится с победителями чемпионата "Профессионалы"
Путин встретится с победителями чемпионата по профмастерству "Профессионалы"