https://ria.ru/20231217/proslushka-1916372043.html

СБУ завела дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного

СБУ завела дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного - РИА Новости, 17.12.2023

СБУ завела дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного

Служба безопасности Украины подтвердила информацию об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое главком ВСУ Валерий Залужный мог в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T23:26

2023-12-17T23:26

2023-12-17T23:49

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

михаил подоляк

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила информацию об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое главком ВСУ Валерий Залужный мог в будущем использовать для работы, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства."Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации Залужного. Производство открыто по статье "Незаконное приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", — говорится в заявлении.Как уточнили в СБУ, найденное устройство, предварительно, было в нерабочем состоянии, его передадут на экспертизу."Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено", — добавили в службе.При этом ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что прослушку нашли именно в кабинете Залужного. Издание "Украинская правда", в свою очередь, писало, что такие же устройства обнаружили и у его сотрудников. В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделала статья главкома для журнала Economist, в которой он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы киевского режима, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главнокомандующего и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам президент Украины в интервью британскому таблоиду Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.

https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html

https://ria.ru/20231207/zaluzhnyy-1914397344.html

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины, служба безопасности украины