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СБУ завела дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного - РИА Новости, 17.12.2023
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23:26 17.12.2023 (обновлено: 23:49 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/proslushka-1916372043.html
СБУ завела дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного
СБУ завела дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного - РИА Новости, 17.12.2023
СБУ завела дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного
Служба безопасности Украины подтвердила информацию об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое главком ВСУ Валерий Залужный мог в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T23:26
2023-12-17T23:49
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
михаил подоляк
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила информацию об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое главком ВСУ Валерий Залужный мог в будущем использовать для работы, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства."Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации Залужного. Производство открыто по статье "Незаконное приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", — говорится в заявлении.Как уточнили в СБУ, найденное устройство, предварительно, было в нерабочем состоянии, его передадут на экспертизу."Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено", — добавили в службе.При этом ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что прослушку нашли именно в кабинете Залужного. Издание "Украинская правда", в свою очередь, писало, что такие же устройства обнаружили и у его сотрудников. В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделала статья главкома для журнала Economist, в которой он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы киевского режима, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главнокомандующего и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам президент Украины в интервью британскому таблоиду Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, михаил подоляк, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
СБУ завела дело после обнаружения устройств для прослушки у Залужного

СБУ завела дело о прослушке главкома ВСУ Залужного

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Служба безопасности Украины подтвердила информацию об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое главком ВСУ Валерий Залужный мог в будущем использовать для работы, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации Залужного. Производство открыто по статье "Незаконное приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в СБУ, найденное устройство, предварительно, было в нерабочем состоянии, его передадут на экспертизу.
"Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено", — добавили в службе.
При этом ранее агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в военных кругах сообщило, что прослушку нашли именно в кабинете Залужного. Издание "Украинская правда", в свою очередь, писало, что такие же устройства обнаружили и у его сотрудников.
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В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделала статья главкома для журнала Economist, в которой он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы киевского режима, который поспешил его опровергнуть.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания сообщали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главнокомандующего и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
Сам президент Украины в интервью британскому таблоиду Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
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В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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