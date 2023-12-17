https://ria.ru/20231217/pravitelstvo-1916220219.html

"Корона Российской империи — 2": ЦРУ планирует правительство в изгнании

"Корона Российской империи — 2": ЦРУ планирует правительство в изгнании - РИА Новости, 17.12.2023

"Корона Российской империи — 2": ЦРУ планирует правительство в изгнании

В Минске на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ глава Службы внешней разведки (СВР) С. Е... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T08:00

2023-12-17T08:00

2023-12-17T08:03

аналитика

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россия

москва

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

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В Минске на XIX Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ глава Службы внешней разведки (СВР) С. Е. Нарышкин сообщил, что в ЦРУ прорабатывается план учреждения "Российской Республики".Пока, естественно, за пределами России. Вооруженные силы РФ, призванные, наряду с прочим, всеми необходимыми средствами, вплоть до самых чувствительных, защищать государство от внешних покушений, никто не упразднял и впредь не собирается.Тем не менее заокеанские мечтатели собираются не просто учредить на своей территории (или территории сателлитов, что, впрочем, одно и то же) некоторую символическую структуру, очевидно, считая, что уже имеющихся различных "Свободных Россий" недостаточно, но желают поставить во главе так называемой Российской Республики "временную администрацию".А это уже меняет дело. Конечно, вся эта администрация на практике может заниматься достаточно невинными делами. Распределять гранты (и разбирать неминуемо возникающие в связи с этим склоки, которые могут носить вполне шекспировский характер), устраивать посиделки и симпозиумы, собирать средства для нуждающихся эмигрантов. Правда, с грехом пополам с этими функциями справляются и ныне действующие заграничные структуры.Но словосочетание "временная администрация" несколько меняет дело. Сразу возникает вопрос, что же именно, а также где именно — в Праге и Риге или прямо в Москве — эта администрация собирается администрировать. Ибо слово "администрация" предполагает соответствующие властные полномочия.Можно, разумеется, и не придираться к словам. Пока нам очень мало известно. Возможно, речь идет всего лишь о том, что в Лэнгли или где-то там еще устроили мозговой штурм и какому-то штурмующему клерку, полномочия которого неясны, пришла в голову идея учредить правительство России в изгнании.Если эта гипотеза верна, то, возможно, было предложено повторить венесуэльский опыт с Хуаном Гуайдо, четыре года (с 23 января 2019-го по 5 января 2023-го) претендовавшим на звание президента страны. А также белорусский — С. Г. Тихановская, объявляемая истинной победительницей президентских выборов 2020 года, то ли является президентом Белоруссии, то ли нет. Однозначно ее считает главой Белоруссии только сейм Литвы, остальные пребывают в непонятках.Может быть, надежда тут не столько на переход власти к правительству в изгнании (тут с успешными прецедентами дело неважное, причем не только с более или менее современными, но и с давними), сколько на возможность доставлять Москве в течение нескольких лет хоть какие-то неприятности. Правда, вера в эти неприятности сильно преувеличена. Если уж совершенно неудовлетворительные отношения с ЕС и США Москву не очень страшат, то ухудшенное воплощение в действительность кинофильма "Корона Российской империи, или Снова неуловимые" устрашит еще менее.При этом следует учесть, что традиция правительств в изгнании, идущая от английских мятежей XVII века, если не раньше, предполагает, что зарубежный претендент на корону (президентство), в принципе, этой короной мог бы и обладать, сложись обстоятельства иначе. Какая-то толика легитимности у претендентов имелась. Да и Гуайдо все-таки был главой венесуэльского парламента, а Тихановская баллотировалась на пост президента РБ.Тогда как предполагаемые вожди "Российской Республики" — все эти Каспаровы*, Гуриевы*, Пономаревы*, Гельманы*, Ходорковские*, Певчих*, Быковы*, Акунины, etc. — не обладают даже тенью легитимности. Химически чистое самозванство. И кроме того, что подавляющему большинству граждан России никак не интересно, чтобы их администрировали лица вроде вышеперечисленных, есть и другая проблема. Самозванцы немедленно перегрызутся, так что только клочья будут лететь. Причем перегрызутся даже еще до утверждения того, кто будет главный.Помянутый выше фильм про "Корону Российской империи" был откровенным ярмарочным фарсом. Драка двух враждебных императоров, поданная как драка ковбоев в салуне на Диком Западе, была сильным перебором. В 1924 году (когда имела место послужившая предметом для фильма полемика кирилловцев и николаевцев) эмигрантские склоки до такого все же не доходили. Но в наступающем 2024 году гипотетические свары могут даже превзойти буйную кинематографическую фантазию. Грызться и лаяться ведь будут наши, советские люди, хоть ныне и эмигранты, выбравшие свободу. А учрежденческая склока — страшное дело.А с другой стороны, притом что картина будет крайне маловысокохудожественная, наши бывшие соотечественники, похоже, вполне готовы поучаствовать в этом начинании. На днях публика была сильно впечатлена высказываниями мастеров культуры Быкова* и Чхартишвили. Иные коллаборанты времен Второй мировой войны вели себя приличнее. Если это просто такое свойство их натуры — пускай. Но есть другой вариант: до них дошли слухи о готовящемся начинании, и они решили продемонстрировать рвение.В любом случае, если в Лэнгли в самом деле идет какое-то шебуршение, служащим тамошнего возвышенного учреждения стоит помнить, как князь Талейран поучал своих молодых сотрудников: "Главное, господа, поменьше усердия". Совет на все времена.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html

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аналитика, колумнисты - авторы, россия, москва, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг