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Румынский депутат предложил объявить российского посла персоной нон грата - РИА Новости, 17.12.2023
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17:19 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/posol-1916334401.html
Румынский депутат предложил объявить российского посла персоной нон грата
Румынский депутат предложил объявить российского посла персоной нон грата - РИА Новости, 17.12.2023
Румынский депутат предложил объявить российского посла персоной нон грата
Лидер партии "Альянс объединения Румынии" (AUR) и депутат румынского парламента Джордже Симион предложил объявить посла РФ Валерия Кузьмина персоной нон грата в РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:19
2023-12-17T17:19
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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Лидер партии "Альянс объединения Румынии" (AUR) и депутат румынского парламента Джордже Симион предложил объявить посла РФ Валерия Кузьмина персоной нон грата в ответ на закрытие румынского консульства в Ростове-на-Дону. Правительство России 11 декабря денонсировало соглашение об открытии в Ростове-на-Дону генконсульства Румынии. "Консульство Румынии в Ростове-на-Дону только что закрылось. Я считаю, что объявление господина Кузьмина персоной нон грата за его позицию и открытую поддержку политического образования, а также его участие во внутренней политике в Румынии было бы правильным ответом", - заявил Симион в интервью румынскому телеканалу Digi 24. Он также полагает, что радикальным ответом может стать закрытие всех представительств России в Румынии.
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в мире, румыния, россия
В мире, Румыния, Россия
Румынский депутат предложил объявить российского посла персоной нон грата

Румынский депутат предложил объявить посла РФ Кузьмина персоной нон грата

© iStock.com / Thomas FaullФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© iStock.com / Thomas Faull
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 дек - РИА Новости. Лидер партии "Альянс объединения Румынии" (AUR) и депутат румынского парламента Джордже Симион предложил объявить посла РФ Валерия Кузьмина персоной нон грата в ответ на закрытие румынского консульства в Ростове-на-Дону.
Правительство России 11 декабря денонсировало соглашение об открытии в Ростове-на-Дону генконсульства Румынии.
"Консульство Румынии в Ростове-на-Дону только что закрылось. Я считаю, что объявление господина Кузьмина персоной нон грата за его позицию и открытую поддержку политического образования, а также его участие во внутренней политике в Румынии было бы правильным ответом", - заявил Симион в интервью румынскому телеканалу Digi 24.
Он также полагает, что радикальным ответом может стать закрытие всех представительств России в Румынии.
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