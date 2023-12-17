https://ria.ru/20231217/pogoda-1916336439.html

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 17.12.2023

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов, снежный покров может уменьшиться до 20-25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:34

2023-12-17T17:34

2023-12-17T17:34

общество

москва

евгений тишковец

россия

дальний восток

погода

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов, снежный покров может уменьшиться до 20-25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в атмосфере Русской равнины устанавливается устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате, "климатический маятник" качнется из области аномального холода в аномальное тепло, которое в течение предстоящей недели охватит большую часть территории России, за исключением Дальнего Востока. "В Москве уже в воскресенье столбики термометров преодолели нулевой рубеж и к 15.00 показали ровно плюс 1 градус, впервые в сезоне наступила оттепель. В ночь на понедельник в столице, благодаря промежуточному гребню антициклона, распогодится, и подморозит от 0 до минус 2 градусов, вероятна гололедица толщиной до 2-4 миллиметров. Днем из-за влияния атмосферного фронта окклюзии небо продолжит хмуриться и кое-где возможны небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится до плюс 1-3 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик пояснил, что из-за поступления теплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность произойдет конденсация водяного пара. С высокой вероятностью сформируются густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Сугробы, высота которых в Москве варьируется от 38 сантиметров на ВДНХ до 45 сантиметров на метеостанции МГУ, "просядут на несколько сантиметров". "Во вторник потепление усилится, ночью в тумане 0 – плюс 2 градусов, во второй половине дня пройдут обложные осадки в виде мокрого снега и дождя – выпадет до 5 миллиметров, термометры покажут плюс 2-4 градусов, что на 6-8 градусов выше положенной климатической нормы. В среду температурный фон почти не изменится, осадков будет мало, и они примут мозаичный характер, сохранится слякотная и сырая погода, снежный покров уменьшится до 23-28 сантиметров", - сказал Тишковец. По словам специалистов, в четверг, из-за очередного североатлантического циклона, метеоусловия вновь ухудшатся, временами пройдет мокрый и снег, немного похолодает, в течение суток от 0 до плюс 2 градусов, сугробы уменьшаться до 20-25 сантиметров. В пятницу основные снегопады ожидаются во второй половине дня, температура воздуха понизится от 0 до минус 2 градусов, на дорогах станет очень скользко - гололедица. Тишковец также объяснил, что прочностные характеристики льда прямо зависят от температурных условий: при 20-градусном морозе льдина выдерживает нагрузку более 18 килограммов на квадратный сантиметр, а при 0 градусах на термометрах она начинает крошиться при давлении почти в 5 раз меньше. "Снег станет тяжелее почти на 30%. Плотность снега, а значит, и нагрузка на кровлю, увеличится с 190 до 230 килограммов на метр кубический. Необходима очистка крыш от снега", - добавил он.

https://ria.ru/20231206/kolebaniya-1914163440.html

https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html

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общество, москва, евгений тишковец, россия, дальний восток, погода