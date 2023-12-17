Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов, снежный покров может уменьшиться до 20-25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в атмосфере Русской равнины устанавливается устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате, "климатический маятник" качнется из области аномального холода в аномальное тепло, которое в течение предстоящей недели охватит большую часть территории России, за исключением Дальнего Востока. "В Москве уже в воскресенье столбики термометров преодолели нулевой рубеж и к 15.00 показали ровно плюс 1 градус, впервые в сезоне наступила оттепель. В ночь на понедельник в столице, благодаря промежуточному гребню антициклона, распогодится, и подморозит от 0 до минус 2 градусов, вероятна гололедица толщиной до 2-4 миллиметров. Днем из-за влияния атмосферного фронта окклюзии небо продолжит хмуриться и кое-где возможны небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится до плюс 1-3 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик пояснил, что из-за поступления теплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность произойдет конденсация водяного пара. С высокой вероятностью сформируются густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Сугробы, высота которых в Москве варьируется от 38 сантиметров на ВДНХ до 45 сантиметров на метеостанции МГУ, "просядут на несколько сантиметров". "Во вторник потепление усилится, ночью в тумане 0 – плюс 2 градусов, во второй половине дня пройдут обложные осадки в виде мокрого снега и дождя – выпадет до 5 миллиметров, термометры покажут плюс 2-4 градусов, что на 6-8 градусов выше положенной климатической нормы. В среду температурный фон почти не изменится, осадков будет мало, и они примут мозаичный характер, сохранится слякотная и сырая погода, снежный покров уменьшится до 23-28 сантиметров", - сказал Тишковец. По словам специалистов, в четверг, из-за очередного североатлантического циклона, метеоусловия вновь ухудшатся, временами пройдет мокрый и снег, немного похолодает, в течение суток от 0 до плюс 2 градусов, сугробы уменьшаться до 20-25 сантиметров. В пятницу основные снегопады ожидаются во второй половине дня, температура воздуха понизится от 0 до минус 2 градусов, на дорогах станет очень скользко - гололедица. Тишковец также объяснил, что прочностные характеристики льда прямо зависят от температурных условий: при 20-градусном морозе льдина выдерживает нагрузку более 18 килограммов на квадратный сантиметр, а при 0 градусах на термометрах она начинает крошиться при давлении почти в 5 раз меньше. "Снег станет тяжелее почти на 30%. Плотность снега, а значит, и нагрузка на кровлю, увеличится с 190 до 230 килограммов на метр кубический. Необходима очистка крыш от снега", - добавил он.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов, снежный покров может уменьшиться до 20-25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в атмосфере Русской равнины устанавливается устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате, "климатический маятник" качнется из области аномального холода в аномальное тепло, которое в течение предстоящей недели охватит большую часть территории России, за исключением Дальнего Востока.
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"В Москве уже в воскресенье столбики термометров преодолели нулевой рубеж и к 15.00 показали ровно плюс 1 градус, впервые в сезоне наступила оттепель. В ночь на понедельник в столице, благодаря промежуточному гребню антициклона, распогодится, и подморозит от 0 до минус 2 градусов, вероятна гололедица толщиной до 2-4 миллиметров. Днем из-за влияния атмосферного фронта окклюзии небо продолжит хмуриться и кое-где возможны небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится до плюс 1-3 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что из-за поступления теплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность произойдет конденсация водяного пара. С высокой вероятностью сформируются густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Сугробы, высота которых в Москве варьируется от 38 сантиметров на ВДНХ до 45 сантиметров на метеостанции МГУ, "просядут на несколько сантиметров".
"Во вторник потепление усилится, ночью в тумане 0 – плюс 2 градусов, во второй половине дня пройдут обложные осадки в виде мокрого снега и дождя – выпадет до 5 миллиметров, термометры покажут плюс 2-4 градусов, что на 6-8 градусов выше положенной климатической нормы. В среду температурный фон почти не изменится, осадков будет мало, и они примут мозаичный характер, сохранится слякотная и сырая погода, снежный покров уменьшится до 23-28 сантиметров", - сказал Тишковец.
В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.
По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.
На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.
На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.
За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.
За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.
Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.
Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.
По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.
По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.
В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.
На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.
За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.
Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.
По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.
По словам специалистов, в четверг, из-за очередного североатлантического циклона, метеоусловия вновь ухудшатся, временами пройдет мокрый и снег, немного похолодает, в течение суток от 0 до плюс 2 градусов, сугробы уменьшаться до 20-25 сантиметров. В пятницу основные снегопады ожидаются во второй половине дня, температура воздуха понизится от 0 до минус 2 градусов, на дорогах станет очень скользко - гололедица.
Тишковец также объяснил, что прочностные характеристики льда прямо зависят от температурных условий: при 20-градусном морозе льдина выдерживает нагрузку более 18 килограммов на квадратный сантиметр, а при 0 градусах на термометрах она начинает крошиться при давлении почти в 5 раз меньше.
"Снег станет тяжелее почти на 30%. Плотность снега, а значит, и нагрузка на кровлю, увеличится с 190 до 230 килограммов на метр кубический. Необходима очистка крыш от снега", - добавил он.
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