Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/pogoda-1916336439.html
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе - РИА Новости, 17.12.2023
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов, снежный покров может уменьшиться до 20-25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:34
2023-12-17T17:34
общество
москва
евгений тишковец
россия
дальний восток
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов, снежный покров может уменьшиться до 20-25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист пояснил, что в атмосфере Русской равнины устанавливается устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате, "климатический маятник" качнется из области аномального холода в аномальное тепло, которое в течение предстоящей недели охватит большую часть территории России, за исключением Дальнего Востока. "В Москве уже в воскресенье столбики термометров преодолели нулевой рубеж и к 15.00 показали ровно плюс 1 градус, впервые в сезоне наступила оттепель. В ночь на понедельник в столице, благодаря промежуточному гребню антициклона, распогодится, и подморозит от 0 до минус 2 градусов, вероятна гололедица толщиной до 2-4 миллиметров. Днем из-за влияния атмосферного фронта окклюзии небо продолжит хмуриться и кое-где возможны небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится до плюс 1-3 градусов", - сказал Тишковец. Синоптик пояснил, что из-за поступления теплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность произойдет конденсация водяного пара. С высокой вероятностью сформируются густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Сугробы, высота которых в Москве варьируется от 38 сантиметров на ВДНХ до 45 сантиметров на метеостанции МГУ, "просядут на несколько сантиметров". "Во вторник потепление усилится, ночью в тумане 0 – плюс 2 градусов, во второй половине дня пройдут обложные осадки в виде мокрого снега и дождя – выпадет до 5 миллиметров, термометры покажут плюс 2-4 градусов, что на 6-8 градусов выше положенной климатической нормы. В среду температурный фон почти не изменится, осадков будет мало, и они примут мозаичный характер, сохранится слякотная и сырая погода, снежный покров уменьшится до 23-28 сантиметров", - сказал Тишковец. По словам специалистов, в четверг, из-за очередного североатлантического циклона, метеоусловия вновь ухудшатся, временами пройдет мокрый и снег, немного похолодает, в течение суток от 0 до плюс 2 градусов, сугробы уменьшаться до 20-25 сантиметров. В пятницу основные снегопады ожидаются во второй половине дня, температура воздуха понизится от 0 до минус 2 градусов, на дорогах станет очень скользко - гололедица. Тишковец также объяснил, что прочностные характеристики льда прямо зависят от температурных условий: при 20-градусном морозе льдина выдерживает нагрузку более 18 килограммов на квадратный сантиметр, а при 0 градусах на термометрах она начинает крошиться при давлении почти в 5 раз меньше. "Снег станет тяжелее почти на 30%. Плотность снега, а значит, и нагрузка на кровлю, увеличится с 190 до 230 килограммов на метр кубический. Необходима очистка крыш от снега", - добавил он.
https://ria.ru/20231206/kolebaniya-1914163440.html
https://ria.ru/20231204/poezda-1912676396.html
москва
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, россия, дальний восток, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Россия, Дальний Восток, Погода
Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Тишковец: в Москве на следующей неделе ожидается потепление до плюс 4

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 4 градусов, снежный покров может уменьшиться до 20-25 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист пояснил, что в атмосфере Русской равнины устанавливается устойчивый западно-восточный перенос воздушных масс североатлантического происхождения, подогретых Гольфстримом. В результате, "климатический маятник" качнется из области аномального холода в аномальное тепло, которое в течение предстоящей недели охватит большую часть территории России, за исключением Дальнего Востока.
Люди зимой
Москвичей предупредили о больших колебаниях температуры зимой
6 декабря, 16:54
"В Москве уже в воскресенье столбики термометров преодолели нулевой рубеж и к 15.00 показали ровно плюс 1 градус, впервые в сезоне наступила оттепель. В ночь на понедельник в столице, благодаря промежуточному гребню антициклона, распогодится, и подморозит от 0 до минус 2 градусов, вероятна гололедица толщиной до 2-4 миллиметров. Днем из-за влияния атмосферного фронта окклюзии небо продолжит хмуриться и кое-где возможны небольшие осадки в смешанной фазе, температура повысится до плюс 1-3 градусов", - сказал Тишковец.
Синоптик пояснил, что из-за поступления теплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность произойдет конденсация водяного пара. С высокой вероятностью сформируются густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Сугробы, высота которых в Москве варьируется от 38 сантиметров на ВДНХ до 45 сантиметров на метеостанции МГУ, "просядут на несколько сантиметров".
"Во вторник потепление усилится, ночью в тумане 0 – плюс 2 градусов, во второй половине дня пройдут обложные осадки в виде мокрого снега и дождя – выпадет до 5 миллиметров, термометры покажут плюс 2-4 градусов, что на 6-8 градусов выше положенной климатической нормы. В среду температурный фон почти не изменится, осадков будет мало, и они примут мозаичный характер, сохранится слякотная и сырая погода, снежный покров уменьшится до 23-28 сантиметров", - сказал Тишковец.
Укутанная в снежную шубу: как Москва противостоит разгулу стихии
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уборка снега в Москве

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

Уборка снега в Москве

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

Уборка снега в Москве

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Уборка снега в Москве

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

Уборка снега в Москве

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

Уборка снега в Москве

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

Уборка снега в Москве

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

Уборка снега в Москве

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

Уборка снега в Москве

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
9 из 9

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 9

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 9

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 9

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 9

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 9

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 9

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 9

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 9

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
9 из 9
По словам специалистов, в четверг, из-за очередного североатлантического циклона, метеоусловия вновь ухудшатся, временами пройдет мокрый и снег, немного похолодает, в течение суток от 0 до плюс 2 градусов, сугробы уменьшаться до 20-25 сантиметров. В пятницу основные снегопады ожидаются во второй половине дня, температура воздуха понизится от 0 до минус 2 градусов, на дорогах станет очень скользко - гололедица.
Тишковец также объяснил, что прочностные характеристики льда прямо зависят от температурных условий: при 20-градусном морозе льдина выдерживает нагрузку более 18 килограммов на квадратный сантиметр, а при 0 градусах на термометрах она начинает крошиться при давлении почти в 5 раз меньше.
"Снег станет тяжелее почти на 30%. Плотность снега, а значит, и нагрузка на кровлю, увеличится с 190 до 230 килограммов на метр кубический. Необходима очистка крыш от снега", - добавил он.
Ретропоезд на платформе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Новый год — под стук колес. В какие железнодорожные круизы ехать этой зимой
4 декабря, 08:00
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецРоссияДальний ВостокПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала