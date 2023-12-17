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"Подорвут дома". Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/podryv-1916263271.html
"Подорвут дома". Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине
"Подорвут дома". Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине - РИА Новости, 17.12.2023
"Подорвут дома". Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине
Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье сигнализирует о скором начале гражданских войн на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T05:53
2023-12-17T05:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
венгрия
владимир зеленский
олег соскин
закарпатская область
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье сигнализирует о скором начале гражданских войн на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Сейчас будет все больше этих случаев (как в Закарпатье. — Прим. ред.). &lt;...&gt;. Будет противоборство, оно уже начинается. &lt;...&gt;. Будут подрывать квартиры, дома военкомов", — предупредил аналитик.По словам эксперта, неудачи на фронте и психологические травмы вернувшихся ветеранов приведут к вооруженным конфликтам в обществе. Главной жертвой, по мнению Соскина, станут сотрудники военкоматов.Экс-советник Кучмы опасается, что конфликты на границах Украины с Польшей и Венгрией также дойдут до применения оружия. Соскин предполагает, что подрыв сельсовета в Закарпатье покажется украинским властям "детским лепетом" на фоне возможных терактов на границе. Кроме того, эксперт осудил кадровую политику украинских властей, которая может привести к полном разрушению страны в 2024 году. По его словам, Зеленский намеренно окружает себя некомпетентными людьми, потому что сам не имеет никакого управленческого опыта."В принципе должны начаться гражданские войны в этой стране (Украине. — Прим. ред.), все к этому идет", — заключил Соскин.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, один из которых погиб, сам злоумышленник находится в больнице. В ближайшее время для него определят меру пресечения.
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916256920.html
https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916260259.html
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в мире, украина, польша, венгрия, владимир зеленский, олег соскин, закарпатская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Венгрия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Закарпатская область
"Подорвут дома". Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине

Соскин: на Украине будут подрывать дома военкомов

© Фото : Национальная полиция УкраиныПолиция на месте взрыва в Закарпатье
Полиция на месте взрыва в Закарпатье - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : Национальная полиция Украины
Полиция на месте взрыва в Закарпатье. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье сигнализирует о скором начале гражданских войн на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Сейчас будет все больше этих случаев (как в Закарпатье. — Прим. ред.). <...>. Будет противоборство, оно уже начинается. <...>. Будут подрывать квартиры, дома военкомов", — предупредил аналитик.
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По словам эксперта, неудачи на фронте и психологические травмы вернувшихся ветеранов приведут к вооруженным конфликтам в обществе. Главной жертвой, по мнению Соскина, станут сотрудники военкоматов.
Экс-советник Кучмы опасается, что конфликты на границах Украины с Польшей и Венгрией также дойдут до применения оружия. Соскин предполагает, что подрыв сельсовета в Закарпатье покажется украинским властям "детским лепетом" на фоне возможных терактов на границе.
Кроме того, эксперт осудил кадровую политику украинских властей, которая может привести к полном разрушению страны в 2024 году. По его словам, Зеленский намеренно окружает себя некомпетентными людьми, потому что сам не имеет никакого управленческого опыта.
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«
"В принципе должны начаться гражданские войны в этой стране (Украине. — Прим. ред.), все к этому идет", — заключил Соскин.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, один из которых погиб, сам злоумышленник находится в больнице. В ближайшее время для него определят меру пресечения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВенгрияВладимир ЗеленскийОлег СоскинЗакарпатская область
 
 
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