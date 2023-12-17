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"Подорвут дома". Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине
"Подорвут дома". Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине - РИА Новости, 17.12.2023
"Подорвут дома". Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине
Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье сигнализирует о скором начале гражданских войн на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T05:53
2023-12-17T05:53
2023-12-17T05:53
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Подрыв гранат в сельсовете в Закарпатье сигнализирует о скором начале гражданских войн на Украине, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Сейчас будет все больше этих случаев (как в Закарпатье. — Прим. ред.). <...>. Будет противоборство, оно уже начинается. <...>. Будут подрывать квартиры, дома военкомов", — предупредил аналитик.По словам эксперта, неудачи на фронте и психологические травмы вернувшихся ветеранов приведут к вооруженным конфликтам в обществе. Главной жертвой, по мнению Соскина, станут сотрудники военкоматов.Экс-советник Кучмы опасается, что конфликты на границах Украины с Польшей и Венгрией также дойдут до применения оружия. Соскин предполагает, что подрыв сельсовета в Закарпатье покажется украинским властям "детским лепетом" на фоне возможных терактов на границе. Кроме того, эксперт осудил кадровую политику украинских властей, которая может привести к полном разрушению страны в 2024 году. По его словам, Зеленский намеренно окружает себя некомпетентными людьми, потому что сам не имеет никакого управленческого опыта."В принципе должны начаться гражданские войны в этой стране (Украине. — Прим. ред.), все к этому идет", — заключил Соскин.Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в исполнении террористического акта депутату от партии "Слуга народа" Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области. По уточненной информации, пострадали 26 человек, один из которых погиб, сам злоумышленник находится в больнице. В ближайшее время для него определят меру пресечения.
https://ria.ru/20231217/ukraina-1916256920.html
https://ria.ru/20231217/zelenskiy-1916260259.html
https://ria.ru/20231114/vzryv-1909272242.html
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в мире, украина, польша, венгрия, владимир зеленский, олег соскин, закарпатская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Венгрия, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Закарпатская область
"Подорвут дома". Зеленского предупредили о гражданской войне на Украине
Соскин: на Украине будут подрывать дома военкомов