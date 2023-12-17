https://ria.ru/20231217/podarok-1916352420.html

СМИ: Украина сделала неожиданный новогодний подарок Путину

СМИ: Украина сделала неожиданный новогодний подарок Путину - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: Украина сделала неожиданный новогодний подарок Путину

Раскол в киевской верхушке, а также продолжающаяся уменьшаться на глазах поддержка от западных партнеров стала подарком России в преддверии Нового года, пишет... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T19:39

2023-12-17T19:39

2023-12-17T19:39

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украина

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Раскол в киевской верхушке, а также продолжающаяся уменьшаться на глазах поддержка от западных партнеров стала подарком России в преддверии Нового года, пишет Mainichi Shimbun."Украина находится в крайне тяжелом положении. Хотя ВСУ и начали свое "контрнаступление" еще в июне, никаких результатов эта операция не принесла даже полгода спустя. Поддержка Украины со стороны западных стран сокращается, а некогда прочные отношения между правительством и военными начинают разрушаться", — отмечает издание.У ВСУ так и не получилось прорвать оборонительную линию российской армии, подкрепленную минными полями. Более того, ВС России мало-помалу смогли справиться со всей современной техникой, которую Запад поставил Украине. Обострившийся осенью конфликт в секторе Газа и вовсе погасил международный интерес к Зеленскому и Украине в целом, пишут журналисты.Наконец, раскол в Конгрессе по поводу запроса Белого дома о помощи Украине и отсутствие гарантий переизбрания Байдена президентом в 2024 году заставляют усомниться в том, что США продолжат поддерживать Киев, предупреждает MS.На самой Украине тоже неспокойно – отношения Зеленского с генералитетом трещат по швам, а его споры с военным командованием привели к тому, что ВСУ оказались рассредоточены по двум фронтам, пишет издание.Таким образом, обстановка внутри Украины и среди ее союзников подходит к критической отметке и играет на руку России, заключает Mainichi Shimbun.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир наступит тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916248202.html

https://ria.ru/20231217/budanov-1916339218.html

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россия, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире