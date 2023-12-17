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В "Почте России" рассказали, сколько писем и посылок отправили в зону СВО - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 17.12.2023 (обновлено: 09:21 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/pochta-1916266540.html
В "Почте России" рассказали, сколько писем и посылок отправили в зону СВО
В "Почте России" рассказали, сколько писем и посылок отправили в зону СВО - РИА Новости, 17.12.2023
В "Почте России" рассказали, сколько писем и посылок отправили в зону СВО
Россияне отправили "Почтой России" более 160 тысяч писем и посылок в зону СВО, всего через почту в этом году прошли более 800 миллионов писем, рассказал в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T07:32
2023-12-17T09:21
специальная военная операция на украине
общество
михаил волков
александр хинштейн
почта россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне отправили "Почтой России" более 160 тысяч писем и посылок в зону СВО, всего через почту в этом году прошли более 800 миллионов писем, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Михаил Волков. "Много писем и еще больше посылок. На сегодняшний день порядка 160 тысяч отправлений. Посылки в зону СВО можно отправить бесплатно. За это приходит много благодарностей, в том числе от солдат и их матерей", - сообщил Волков. Он отметил, что в компании работают отзывчивые люди: когда было наводнение в Приморье, сотрудники вместе с МЧС доставляли посылки, письма и пенсии, а во время обстрелов приграничных территорий почтальон компании укрывал жителей села в своем отделении. По его словам, в этом году было отправлено более 800 миллионов писем, при этом почти треть из них перевели в цифровой и гибридный форматы. "Несмотря на то, что объем письменной корреспонденции из года в год снижается, спрос, как мы видим, все равно есть. Письма, открытки остаются теплой традицией. Люди продолжают их писать. Особенно в праздники", - добавил он. Собеседник агентства также рассказал, что граждане продолжают собирать почтовые марки, приведя в пример члена совета директоров компании Александра Хинштейна, который по-прежнему это делает. При этом Волков уверен, что со временем марки как знак почтовой оплаты будут постепенно отходить, но их ценность - только возрастать.
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общество, михаил волков, александр хинштейн, почта россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Михаил Волков, Александр Хинштейн, Почта России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В "Почте России" рассказали, сколько писем и посылок отправили в зону СВО

Россияне отправили "Почтой России" более 160 тысяч писем и посылок в зону СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный директор "Почты России" Михаил Волков
Генеральный директор Почты России Михаил Волков - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Россияне отправили "Почтой России" более 160 тысяч писем и посылок в зону СВО, всего через почту в этом году прошли более 800 миллионов писем, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Михаил Волков.
«
"Много писем и еще больше посылок. На сегодняшний день порядка 160 тысяч отправлений. Посылки в зону СВО можно отправить бесплатно. За это приходит много благодарностей, в том числе от солдат и их матерей", - сообщил Волков.
Он отметил, что в компании работают отзывчивые люди: когда было наводнение в Приморье, сотрудники вместе с МЧС доставляли посылки, письма и пенсии, а во время обстрелов приграничных территорий почтальон компании укрывал жителей села в своем отделении.
По его словам, в этом году было отправлено более 800 миллионов писем, при этом почти треть из них перевели в цифровой и гибридный форматы. "Несмотря на то, что объем письменной корреспонденции из года в год снижается, спрос, как мы видим, все равно есть. Письма, открытки остаются теплой традицией. Люди продолжают их писать. Особенно в праздники", - добавил он.
Собеседник агентства также рассказал, что граждане продолжают собирать почтовые марки, приведя в пример члена совета директоров компании Александра Хинштейна, который по-прежнему это делает. При этом Волков уверен, что со временем марки как знак почтовой оплаты будут постепенно отходить, но их ценность - только возрастать.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоМихаил ВолковАлександр ХинштейнПочта РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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