https://ria.ru/20231217/pobeda-1916264508.html

НАТО не поможет. В США заявили о победе России на Украине

НАТО не поможет. В США заявили о победе России на Украине - РИА Новости, 17.12.2023

НАТО не поможет. В США заявили о победе России на Украине

НАТО не станет рассматривать вопрос о членстве Украины в альянсе из-за предупреждения президента Владимира Путина и победы России в конфликте, заявил... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T06:28

2023-12-17T06:28

2023-12-17T06:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850331630_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_0a31aeded1d2d734b015228c49f26144.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. НАТО не станет рассматривать вопрос о членстве Украины в альянсе из-за предупреждения президента Владимира Путина и победы России в конфликте, заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это просто невозможно. Путин прямо заявил, что он никогда не позволит Украине сделать это", — сказал он.По его мнению, территория Украины может стать "буферной зоной" между Россией и Западом."На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется", — добавил Шаффер.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.На фоне задержек с согласованием помощи Киеву со стороны США и ЕС телеканал CNN сообщал, что в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада.

https://ria.ru/20231217/oruzhie-1916263094.html

https://ria.ru/20231217/izmenenie-1916260390.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины