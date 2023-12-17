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НАТО не поможет. В США заявили о победе России на Украине - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:28 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/pobeda-1916264508.html
НАТО не поможет. В США заявили о победе России на Украине
НАТО не поможет. В США заявили о победе России на Украине - РИА Новости, 17.12.2023
НАТО не поможет. В США заявили о победе России на Украине
НАТО не станет рассматривать вопрос о членстве Украины в альянсе из-за предупреждения президента Владимира Путина и победы России в конфликте, заявил... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T06:28
2023-12-17T06:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. НАТО не станет рассматривать вопрос о членстве Украины в альянсе из-за предупреждения президента Владимира Путина и победы России в конфликте, заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это просто невозможно. Путин прямо заявил, что он никогда не позволит Украине сделать это", — сказал он.По его мнению, территория Украины может стать "буферной зоной" между Россией и Западом."На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется", — добавил Шаффер.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.На фоне задержек с согласованием помощи Киеву со стороны США и ЕС телеканал CNN сообщал, что в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада.
https://ria.ru/20231217/oruzhie-1916263094.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
НАТО не поможет. В США заявили о победе России на Украине

Экс-разведчик Шаффер заявил, что Россия победила в конфликте на Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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Российские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. НАТО не станет рассматривать вопрос о членстве Украины в альянсе из-за предупреждения президента Владимира Путина и победы России в конфликте, заявил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Это просто невозможно. Путин прямо заявил, что он никогда не позволит Украине сделать это", — сказал он.
По его мнению, территория Украины может стать "буферной зоной" между Россией и Западом.
"На сегодняшний день русские победили в конфликте. Конфликт выигран. Вопрос лишь в том, что Владимир Путин намерен сделать, чтобы облегчить его окончание так, как он захочет. Так что, если понадобится, от Украины ничего не останется", — добавил Шаффер.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Стреляйте сами. Офицер ВСУ пожаловался западному журналисту на оружие
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Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
На фоне задержек с согласованием помощи Киеву со стороны США и ЕС телеканал CNN сообщал, что в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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