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Шеф Пентагона возглавит делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира
Шеф Пентагона возглавит делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира - РИА Новости, 17.12.2023
Шеф Пентагона возглавит делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира
Министр обороны США Ллойд Остин возглавит президентскую делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира арабской страны Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха,... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:20
2023-12-17T15:20
2023-12-17T17:54
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин возглавит президентскую делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира арабской страны Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, сообщает Белый дом.Наследный принц шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был провозглашен в субботу новым эмиром Кувейта. Он унаследовал трон после смерти эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который скончался ранее в тот же день в возрасте 86 лет."Президент Джозеф Байден объявил о назначении президентской делегации в Эль-Кувейт, Кувейт, чтобы отдать дань уважения в связи с кончиной его высочества шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха, эмира Государства Кувейт, 17 декабря 2023 года. Достопочтенный Ллойд Остин, министр обороны США, возглавит делегацию. Члены президентской делегации: достопочтенная Карен Хидеко Сасахара, посол США в Государстве Кувейт. Достопочтенная Виктория Нуланд, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.Ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин в ближайшие дни отправится на Ближний Восток для встречи с лидерами Бахрейна, Катара и Израиля.
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министерство обороны сша, ллойд остин, в мире, сша, патрик райдер, кувейт, эль-кувейт, виктория нуланд
Министерство обороны США, Ллойд Остин, В мире, США, Патрик Райдер, Кувейт, Эль-Кувейт, Виктория Нуланд
Шеф Пентагона возглавит делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира
Остин возглавит делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира Навафа ас-Сабаха