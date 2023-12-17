https://ria.ru/20231217/pentagon-1916338554.html

Шеф Пентагона возглавит делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира

Шеф Пентагона возглавит делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира - РИА Новости, 17.12.2023

Шеф Пентагона возглавит делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира

Министр обороны США Ллойд Остин возглавит президентскую делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира арабской страны Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T15:20

2023-12-17T15:20

2023-12-17T17:54

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин возглавит президентскую делегацию США в Кувейт по случаю кончины эмира арабской страны Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, сообщает Белый дом.Наследный принц шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был провозглашен в субботу новым эмиром Кувейта. Он унаследовал трон после смерти эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который скончался ранее в тот же день в возрасте 86 лет."Президент Джозеф Байден объявил о назначении президентской делегации в Эль-Кувейт, Кувейт, чтобы отдать дань уважения в связи с кончиной его высочества шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха, эмира Государства Кувейт, 17 декабря 2023 года. Достопочтенный Ллойд Остин, министр обороны США, возглавит делегацию. Члены президентской делегации: достопочтенная Карен Хидеко Сасахара, посол США в Государстве Кувейт. Достопочтенная Виктория Нуланд, исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.Ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин в ближайшие дни отправится на Ближний Восток для встречи с лидерами Бахрейна, Катара и Израиля.

https://ria.ru/20231216/emir-1916194068.html

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министерство обороны сша, ллойд остин, в мире, сша, патрик райдер, кувейт, эль-кувейт, виктория нуланд