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СМИ: Пентагон собирается объявить о начале специальной операции - РИА Новости, 17.12.2023
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16:21 17.12.2023 (обновлено: 19:34 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/pentagon-1916324304.html
СМИ: Пентагон собирается объявить о начале специальной операции
СМИ: Пентагон собирается объявить о начале специальной операции - РИА Новости, 17.12.2023
СМИ: Пентагон собирается объявить о начале специальной операции
Министр обороны США Ллойд Остин во время ближневосточного турне объявит о подготовке операции "Страж процветания" по противодействию угрозам со стороны хуситов... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T16:21
2023-12-17T19:34
в мире
сша
красное море
иран
ллойд остин
джейк салливан
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин во время ближневосточного турне объявит о подготовке операции "Страж процветания" по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море, пишет The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона."Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian. &lt;…&gt; Это интернациональная операция, направленная на обеспечение международной безопасности мореплавания", — приводит издание слова чиновника.Накануне эсминец Carney сбил в Красном море 14 дронов, направлявшихся к торговому судну. По данным американского командования, беспилотники летели из районов Йемена, которые контролируют хуситы.В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, со своей стороны, заявил, что Иран должен принять меры, чтобы положить конец угрозе судоходству.В Тегеране отвергли обвинения в причастности к этим атакам хуситов. Там подчеркнули, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, в том числе сторонники "Ансар Алла", не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, а действуют исходя из собственных принципов, а также "интересов своей страны и народа".
https://ria.ru/20231214/ssha-1915686393.html
https://ria.ru/20231209/suda-1914851091.html
сша
красное море
иран
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в мире, сша, красное море, иран, ллойд остин, джейк салливан, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Красное море, Иран, Ллойд Остин, Джейк Салливан, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Пентагон собирается объявить о начале специальной операции

The War Zone: глава Пентагона Остин объявит об операции против хуситов

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин во время ближневосточного турне объявит о подготовке операции "Страж процветания" по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море, пишет The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона.
"Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian. <…> Это интернациональная операция, направленная на обеспечение международной безопасности мореплавания", — приводит издание слова чиновника.
Накануне эсминец Carney сбил в Красном море 14 дронов, направлявшихся к торговому судну. По данным американского командования, беспилотники летели из районов Йемена, которые контролируют хуситы.
В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал.
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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, со своей стороны, заявил, что Иран должен принять меры, чтобы положить конец угрозе судоходству.
В Тегеране отвергли обвинения в причастности к этим атакам хуситов. Там подчеркнули, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, в том числе сторонники "Ансар Алла", не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, а действуют исходя из собственных принципов, а также "интересов своей страны и народа".
Судно Galaxy Leader, захваченное йеменской группировкой Ансар Алла в Красном море
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В миреСШАКрасное мореИранЛлойд ОстинДжейк СалливанМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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