https://ria.ru/20231217/pentagon-1916324304.html

СМИ: Пентагон собирается объявить о начале специальной операции

СМИ: Пентагон собирается объявить о начале специальной операции - РИА Новости, 17.12.2023

СМИ: Пентагон собирается объявить о начале специальной операции

Министр обороны США Ллойд Остин во время ближневосточного турне объявит о подготовке операции "Страж процветания" по противодействию угрозам со стороны хуситов... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T16:21

2023-12-17T16:21

2023-12-17T19:34

в мире

сша

красное море

иран

ллойд остин

джейк салливан

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин во время ближневосточного турне объявит о подготовке операции "Страж процветания" по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море, пишет The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона."Остин, который посетит регион в начале следующей недели вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Брауном, объявит о начале операции Prosperity Guardian. <…> Это интернациональная операция, направленная на обеспечение международной безопасности мореплавания", — приводит издание слова чиновника.Накануне эсминец Carney сбил в Красном море 14 дронов, направлявшихся к торговому судну. По данным американского командования, беспилотники летели из районов Йемена, которые контролируют хуситы.В середине ноября правящее на севере Йемена хуситское движение "Ансар Алла" предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, со своей стороны, заявил, что Иран должен принять меры, чтобы положить конец угрозе судоходству.В Тегеране отвергли обвинения в причастности к этим атакам хуситов. Там подчеркнули, что "группы сопротивления" на Ближнем Востоке, в том числе сторонники "Ансар Алла", не получают никаких указаний из Ирана и не подчиняются ему, а действуют исходя из собственных принципов, а также "интересов своей страны и народа".

https://ria.ru/20231214/ssha-1915686393.html

https://ria.ru/20231209/suda-1914851091.html

сша

красное море

иран

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в мире, сша, красное море, иран, ллойд остин, джейк салливан, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году