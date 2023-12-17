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В МИД России рассказали о возможности ввода миротворцев ООН в Газу

В МИД России рассказали о возможности ввода миротворцев ООН в Газу - РИА Новости, 17.12.2023

В МИД России рассказали о возможности ввода миротворцев ООН в Газу

Пока идет военная операция Израиля в секторе Газа и израильские рейды на Западном берегу реки Иордан обсуждать вопрос ввода в зону конфликта миротворцев ООН... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T09:15

2023-12-17T09:15

2023-12-17T09:17

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Пока идет военная операция Израиля в секторе Газа и израильские рейды на Западном берегу реки Иордан обсуждать вопрос ввода в зону конфликта миротворцев ООН преждевременно, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. Он отметил, что на фоне беспрецедентной эскалации насилия на Ближнем Востоке, прежде всего, в секторе Газа, но также на Западном берегу реки Иордан, "выдвигаются различные сценарии и идеи по восстановлению стабильности и безопасности, включая развертывание там миротворческих сил под эгидой ООН по аналогии с районами размежевания между Израилем и Сирией, а также Израилем и Ливаном". "Однако в настоящее время в условиях продолжающейся израильской военной операции в секторе Газа и силовых рейдов на Западном берегу реки Иордан практическое обсуждение подобных инициатив является преждевременным", - сказал Ильичев. При этом он подчеркнул, что в Москве вызывает сожаление, что СБ ООН уже более 60 дней "не может выполнить свой прямой мандат, как главный орган по поддержанию международных мира и безопасности". "Причина хорошо известна – позиция Вашингтона, блокирующего любые инициативы по прекращению кровопролития и созданию условий для оказания гуманитарной помощи, которые могут хоть как-то ограничить свободу действий Израиля. Так, представители США в СБ ООН уже дважды (18 октября и 8 декабря) в одиночку применили право вето против бразильского и эмиратского проектов резолюций с требованиями о прекращении огня. Безусловно, нападение ХАМАС на Израиль 7 октября заслуживает всяческого осуждения, но оно не может и не должно становиться оправданием для продолжающегося более двух месяцев коллективного наказания миллионов палестинцев", - заключил Ильичев. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысячи человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, западный берег реки иордан, россия, петр ильичев, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году