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Россия разработала механизм платежей взносов в ООН в иностранной валюте
Россия разработала механизм платежей взносов в ООН в иностранной валюте - РИА Новости, 17.12.2023
Россия разработала механизм платежей взносов в ООН в иностранной валюте
Россия выработала механизм перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в долларах и евро, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T04:42
2023-12-17T04:42
2023-12-17T09:17
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия выработала механизм перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в долларах и евро, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.Он напомнил, что в прошлом году страна столкнулась с трудностями в переводе этих средств в бюджеты международных организаций из-за санкционных ограничений."На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро", — сказал Ильичев.По его словам, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, "скорее остается исключением из общей практики".После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны. Однако, как подчеркивали в Москве, западным странам не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
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россия, сша, петр ильичев, оон, в мире
Россия, США, Петр Ильичев, ООН, В мире
Россия разработала механизм платежей взносов в ООН в иностранной валюте
Ильичев: Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия выработала механизм перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в долларах и евро, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
Он напомнил, что в прошлом году страна столкнулась с трудностями в переводе этих средств в бюджеты международных организаций из-за санкционных ограничений.
«
"На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США
и евро", — сказал Ильичев.
По его словам, рублевый взнос в Фонд ООН в области народонаселения, переведенный в 2022 году, "скорее остается исключением из общей практики".
После начала российской военной спецоперации на Украине
западные страны усилили санкционное давление на Москву
. Как отмечал президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но она нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США
и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что ограничения неэффективны. Однако, как подчеркивали в Москве, западным странам не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.
Постпред России назвал основной принцип реформирования ООН