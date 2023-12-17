https://ria.ru/20231217/obstrel-1916369470.html

В Газе сообщили о 90 погибших при израильском обстреле лагеря беженцев

В Газе сообщили о 90 погибших при израильском обстреле лагеря беженцев - РИА Новости, 17.12.2023

В Газе сообщили о 90 погибших при израильском обстреле лагеря беженцев

Не менее 90 человек погибли при обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает телеканал Al-Arabiya со... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T22:42

2023-12-17T22:42

2023-12-17T23:37

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

хамас

израиль

восточный иерусалим

катар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901969222_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_238c1c0e3c3c9089ee859e25b07f17f7.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Не менее 90 человек погибли при обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава."Сегодня в результате израильской бомбардировки лагеря Джабалия погибли 90 человек", — говорится в сообщении.В пятницу ЦАХАЛ заявил о гибели троих израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС, из-за ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя в городе Газа. Позднее глава Генштаба еврейского государства Герци Халеви возложил на себя и военных ответственность за этот инцидент.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации Тель-Авива, в плену у ХАМАС остаются еще 126 израильтян и 11 иностранцев.

https://ria.ru/20231214/gaza-1915833747.html

израиль

восточный иерусалим

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, восточный иерусалим, катар