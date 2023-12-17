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В Газе сообщили о 90 погибших при израильском обстреле лагеря беженцев - РИА Новости, 17.12.2023
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22:42 17.12.2023 (обновлено: 23:37 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/obstrel-1916369470.html
В Газе сообщили о 90 погибших при израильском обстреле лагеря беженцев
В Газе сообщили о 90 погибших при израильском обстреле лагеря беженцев - РИА Новости, 17.12.2023
В Газе сообщили о 90 погибших при израильском обстреле лагеря беженцев
Не менее 90 человек погибли при обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает телеканал Al-Arabiya со... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T22:42
2023-12-17T23:37
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
хамас
израиль
восточный иерусалим
катар
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Не менее 90 человек погибли при обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава."Сегодня в результате израильской бомбардировки лагеря Джабалия погибли 90 человек", — говорится в сообщении.В пятницу ЦАХАЛ заявил о гибели троих израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС, из-за ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя в городе Газа. Позднее глава Генштаба еврейского государства Герци Халеви возложил на себя и военных ответственность за этот инцидент.В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации Тель-Авива, в плену у ХАМАС остаются еще 126 израильтян и 11 иностранцев.
https://ria.ru/20231214/gaza-1915833747.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, восточный иерусалим, катар
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Израиль, Восточный Иерусалим, Катар
В Газе сообщили о 90 погибших при израильском обстреле лагеря беженцев

Минздрав Газы: не менее 90 человек погибли при обстреле ЦАХАЛ лагеря Джабалия

© AP Photo / Hatem MoussaПоследствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Не менее 90 человек погибли при обстреле Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава.
"Сегодня в результате израильской бомбардировки лагеря Джабалия погибли 90 человек", — говорится в сообщении.
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В пятницу ЦАХАЛ заявил о гибели троих израильских заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС, из-за ошибочной идентификации противника во время боя в районе Шеджайя в городе Газа. Позднее глава Генштаба еврейского государства Герци Халеви возложил на себя и военных ответственность за этот инцидент.
В конце ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара договорились о перемирии для обмена заложниками и заключенными. Режим прекращения огня начал действовать утром 24 ноября и продлился до утра 1 декабря. Тем не менее продлить его не удалось: израильская армия заявила, что палестинское движение нарушило договоренности и открыло огонь по территории еврейского государства, поэтому боевые действия в секторе Газа возобновились.
За время перемирия удалось освободить 110 заложников. По информации Тель-Авива, в плену у ХАМАС остаются еще 126 израильтян и 11 иностранцев.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНХАМАСИзраильВосточный ИерусалимКатар
 
 
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