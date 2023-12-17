https://ria.ru/20231217/obstrel-1916284895.html
Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области
Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области - РИА Новости, 17.12.2023
Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области
Два мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:05
2023-12-17T11:05
2023-12-17T11:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрелов левого берега Днепра Херсонской области два мирных жителя погибли. За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью", - сообщил источник. По его словам, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области уточняются, добавил он.
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херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области
При обстреле левого берега Днепра Херсонской области погибли два мирных жителя
ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрелов левого берега Днепра Херсонской области два мирных жителя погибли. За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью", - сообщил источник.
По его словам, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань.
Разрушения инфраструктуры области уточняются, добавил он.
Источник: при обстреле Херсонской области погибли четверо полицейских