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Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области - РИА Новости, 17.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/obstrel-1916284895.html
Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области
Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области - РИА Новости, 17.12.2023
Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области
Два мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:05
2023-12-17T11:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрелов левого берега Днепра Херсонской области два мирных жителя погибли. За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью", - сообщил источник. По его словам, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области уточняются, добавил он.
https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html
херсонская область
новая каховка
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области

При обстреле левого берега Днепра Херсонской области погибли два мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрелов левого берега Днепра Херсонской области два мирных жителя погибли. За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью", - сообщил источник.
По его словам, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань.
Разрушения инфраструктуры области уточняются, добавил он.
Последствия обстрела здания ОМВД России Новокаховский в селе Юбилейном - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Источник: при обстреле Херсонской области погибли четверо полицейских
29 ноября, 19:34
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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