https://ria.ru/20231217/obstrel-1916284895.html

Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области

Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области - РИА Новости, 17.12.2023

Два мирных жителя погибли при обстреле левобережья Херсонской области

Два мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T11:05

2023-12-17T11:05

2023-12-17T11:05

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 17 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов ВСУ левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрелов левого берега Днепра Херсонской области два мирных жителя погибли. За прошедший день украинская армия нанесла по Херсонщине 83 удара из ствольной артиллерии. 55 снарядов было выпущено в светлое время суток, и 28 попаданий было зафиксировано ночью", - сообщил источник. По его словам, под огонь артиллерии попали Алешки, Казачьи Лагери, Днепряны, Обрывка, Подлесное, Новая Маячка, Корсунка, Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Голая Пристань. Разрушения инфраструктуры области уточняются, добавил он.

https://ria.ru/20231129/obstrel-1912746029.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия