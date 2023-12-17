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Украинские войска выпустили почти 40 снарядов по ДНР
Украинские войска выпустили почти 40 снарядов по ДНР - РИА Новости, 17.12.2023
Украинские войска выпустили почти 40 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району 38 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T10:44
2023-12-17T10:44
2023-12-17T10:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 17 дек - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району 38 снарядов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 3.45 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Затем с с 4.35 по 9.40 по Горловке был выпущен 21 снаряд калибра 155 миллиметров. Донецк подвергся обстрелам в 10.00, по городу выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. Ясиноватский район находился под огнем с 8.50 по 9.30, всего было выпущено 10 снарядов того же калибра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231216/donetsk-1916173844.html
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горловка, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска выпустили почти 40 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили 38 снарядов по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району