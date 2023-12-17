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"Волна оскорблений". В Киеве заявили о проблемах из-за "обид" Зеленского
"Волна оскорблений". В Киеве заявили о проблемах из-за "обид" Зеленского - РИА Новости, 17.12.2023
"Волна оскорблений". В Киеве заявили о проблемах из-за "обид" Зеленского
Эмоциональность Владимира Зеленского в общении с премьером Венгрии может помешать Киеву на пути в Евросоюз, заявил бывший представитель Украины при ЕС... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T03:20
2023-12-17T03:20
2023-12-17T03:20
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Эмоциональность Владимира Зеленского в общении с премьером Венгрии может помешать Киеву на пути в Евросоюз, заявил бывший представитель Украины при ЕС Константин Елисеев в статье для украинской газеты "Зеркало недели"."Непрерывная волна оскорблений и обвинений со стороны официального Киева в адрес венгерского руководства едва не привела к катастрофе. Эмоциональный короткий обмен репликами между Зеленским и Орбаном в Буэнос-Айресе стал лишь очередным примером того, как делать не нужно", — посетовал дипломат.По мнению Елисеева, Украине не стоит обольщаться из-за решения Евросоюза о начале переговоров о вступлении с Киевом. Экс-посол предположил, что в Брюсселе будут внимательно оценивать каждый шаг в переговорном процессе. Кроме того, по словам дипломата, открытие и закрытие каждого из 35 этапов переговоров потребуют консенсуса всех стран — членов ЕС, включая Венгрию."Недаром, <...>, упреждая эмоциональный личный штурм премьер-министра Венгрии, который вывел бы дискуссию в измерение личных обид, президенту Украины рекомендовали воздержаться от визита в Брюссель. Над этим "звоночком" стоило бы серьезно задуматься", — опасается Елисеев.Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на период 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.
https://ria.ru/20231216/kiev-1916206956.html
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в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, константин елисеев, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Константин Елисеев, Евросоюз
"Волна оскорблений". В Киеве заявили о проблемах из-за "обид" Зеленского
Экс-посол Елисеев: обида Зеленского на Орбана помешает Украине вступить в ЕС