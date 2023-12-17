https://ria.ru/20231217/neft-1916311874.html

Новак рассказал об экспорте российской нефти

Новак рассказал об экспорте российской нефти - РИА Новости, 17.12.2023

Новак рассказал об экспорте российской нефти

Прогноз по экспорту нефти из России по итогам 2023 года уточняется в связи с добровольными сокращениями, будет ниже 247 миллионов тонн, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:57

2023-12-17T14:57

2023-12-17T23:27

экономика

россия

александр новак

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Прогноз по экспорту нефти из России по итогам 2023 года уточняется в связи с добровольными сокращениями, будет ниже 247 миллионов тонн, сообщил вице-премьер Александр Новак.Новак в разговоре с журналистами напомнил о добровольном сокращении добычи и экспорта нефти в России."По объемам экспорта нефти на этот год – 247 миллионов тонн или уточняется?", – спросили у вица-премьера журналисты."Уточняется в связи с этими обязательствами", – ответил Новак, уточнив, что показатель корректируется в сторону понижения.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России", что министерство пока что придерживается прогноза по экспорту нефти в 247 миллионов тонн. Однако не исключено, что финальная цифра с учетом договоренностей ОПЕК будет ниже, добавил он.Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составляет 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубит сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч – нефть, а 200 тысяч – нефтепродукты.

https://ria.ru/20231205/zanyatost-1913746115.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, александр новак, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)