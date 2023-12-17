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Новак рассказал об экспорте российской нефти - РИА Новости, 17.12.2023
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14:57 17.12.2023 (обновлено: 23:27 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/neft-1916311874.html
Новак рассказал об экспорте российской нефти
Новак рассказал об экспорте российской нефти - РИА Новости, 17.12.2023
Новак рассказал об экспорте российской нефти
Прогноз по экспорту нефти из России по итогам 2023 года уточняется в связи с добровольными сокращениями, будет ниже 247 миллионов тонн, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:57
2023-12-17T23:27
экономика
россия
александр новак
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Прогноз по экспорту нефти из России по итогам 2023 года уточняется в связи с добровольными сокращениями, будет ниже 247 миллионов тонн, сообщил вице-премьер Александр Новак.Новак в разговоре с журналистами напомнил о добровольном сокращении добычи и экспорта нефти в России."По объемам экспорта нефти на этот год – 247 миллионов тонн или уточняется?", – спросили у вица-премьера журналисты."Уточняется в связи с этими обязательствами", – ответил Новак, уточнив, что показатель корректируется в сторону понижения.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России", что министерство пока что придерживается прогноза по экспорту нефти в 247 миллионов тонн. Однако не исключено, что финальная цифра с учетом договоренностей ОПЕК будет ниже, добавил он.Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составляет 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубит сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч – нефть, а 200 тысяч – нефтепродукты.
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экономика, россия, александр новак, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Новак рассказал об экспорте российской нефти

Новак: экспорт российской нефти за год составит не меньше 247 миллионов тонн

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Прогноз по экспорту нефти из России по итогам 2023 года уточняется в связи с добровольными сокращениями, будет ниже 247 миллионов тонн, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Новак в разговоре с журналистами напомнил о добровольном сокращении добычи и экспорта нефти в России.
"По объемам экспорта нефти на этот год – 247 миллионов тонн или уточняется?", – спросили у вица-премьера журналисты.
"Уточняется в связи с этими обязательствами", – ответил Новак, уточнив, что показатель корректируется в сторону понижения.
Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил журналистам в кулуарах съезда "Единой России", что министерство пока что придерживается прогноза по экспорту нефти в 247 миллионов тонн. Однако не исключено, что финальная цифра с учетом договоренностей ОПЕК будет ниже, добавил он.
Россия в марте начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от февральского уровня в 9,95 миллиона баррелей в сутки. Эта мера действует до конца 2024 года. Кроме того, Россия сокращает с августа нефтяной экспорт. В первом месяце объем сокращений был 500 тысяч баррелей в сутки, а с сентября по декабрь составляет 300 тысяч баррелей в сутки. В первом квартале 2024 года Россия углубит сокращение экспорта до 500 тысяч баррелей, из которых 300 тысяч – нефть, а 200 тысяч – нефтепродукты.
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
России не хватает миллионов
5 декабря, 08:00
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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