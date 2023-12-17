https://ria.ru/20231217/naemniki-1916288683.html
Сальдо назвал главную "функцию" наемников в ВСУ
Сальдо назвал главную "функцию" наемников в ВСУ - РИА Новости, 17.12.2023
Сальдо назвал главную "функцию" наемников в ВСУ
Воюющие на стороне Киева наёмники расстреливают мобилизованных украинцев, если те хотят сдаться в плен, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:48
2023-12-17T11:48
2023-12-17T11:48
специальная военная операция на украине
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херсонская область
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воюющие на стороне Киева наёмники расстреливают мобилизованных украинцев, если те хотят сдаться в плен, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Их (наемников) еще много. И наемники, как правило, они вперед не лезут, они вперед толкают мобилизованных украинцев, затянутых в армию силком. Они только сзади стоят по определенным точкам, и в случае, если военнослужащие пытаются сдаться в плен, они их просто-напросто расстреливают. Вот функция наемников на сегодняшний день", - рассказал губернатор Херсонской области. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231217/naemniki-1916287953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Зеленский
Сальдо назвал главную "функцию" наемников в ВСУ
Сальдо: наемники расстреливают мобилизованных украинцев, если те хотят сдаться
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Воюющие на стороне Киева наёмники расстреливают мобилизованных украинцев, если те хотят сдаться в плен, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Их (наемников) еще много. И наемники, как правило, они вперед не лезут, они вперед толкают мобилизованных украинцев, затянутых в армию силком. Они только сзади стоят по определенным точкам, и в случае, если военнослужащие пытаются сдаться в плен, они их просто-напросто расстреливают. Вот функция наемников на сегодняшний день", - рассказал губернатор Херсонской области.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше