https://ria.ru/20231217/naemniki-1916287953.html

Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше

Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше - РИА Новости, 17.12.2023

Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше

Наемников на фронте становится меньше, потому что к ним пришло понимание, что "с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи", заявил в... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T11:39

2023-12-17T11:39

2023-12-17T11:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Наемников на фронте становится меньше, потому что к ним пришло понимание, что "с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Их стало меньше однозначно. Но все равно много. Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи. Ведь наемники, у них нет идей, у них только одно – материальная часть, это обещанные им выплаты, которые, опять же, деньги забираются у американских и европейских налогоплательщиков", - отметил Сальдо. По его словам, иностранные наемники "боятся, и даже за очень большие деньги идти на верную смерть не хотят".

https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины