Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:39 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/naemniki-1916287953.html
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше - РИА Новости, 17.12.2023
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше
Наемников на фронте становится меньше, потому что к ним пришло понимание, что "с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи", заявил в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:39
2023-12-17T11:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eafb3e676c793b11180ab5636e45056b.jpg
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Наемников на фронте становится меньше, потому что к ним пришло понимание, что "с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Их стало меньше однозначно. Но все равно много. Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи. Ведь наемники, у них нет идей, у них только одно – материальная часть, это обещанные им выплаты, которые, опять же, деньги забираются у американских и европейских налогоплательщиков", - отметил Сальдо. По его словам, иностранные наемники "боятся, и даже за очень большие деньги идти на верную смерть не хотят".
https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806349477_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cec047d61d4eb9228c088223a935e2ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше

Сальдо: наемники поняли, что с русской армией нельзя воевать без идеи

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Наемников на фронте становится меньше, потому что к ним пришло понимание, что "с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Их стало меньше однозначно. Но все равно много. Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи. Ведь наемники, у них нет идей, у них только одно – материальная часть, это обещанные им выплаты, которые, опять же, деньги забираются у американских и европейских налогоплательщиков", - отметил Сальдо.
По его словам, иностранные наемники "боятся, и даже за очень большие деньги идти на верную смерть не хотят".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Всего четыре часа. Ситуация с иностранными наемниками ВСУ вызвала шок в США
10 декабря, 16:01
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала