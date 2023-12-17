https://ria.ru/20231217/naemniki-1916287953.html
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше - РИА Новости, 17.12.2023
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше
Наемников на фронте становится меньше, потому что к ним пришло понимание, что "с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи", заявил в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:39
2023-12-17T11:39
2023-12-17T11:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Наемников на фронте становится меньше, потому что к ним пришло понимание, что "с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Их стало меньше однозначно. Но все равно много. Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи. Ведь наемники, у них нет идей, у них только одно – материальная часть, это обещанные им выплаты, которые, опять же, деньги забираются у американских и европейских налогоплательщиков", - отметил Сальдо. По его словам, иностранные наемники "боятся, и даже за очень большие деньги идти на верную смерть не хотят".
https://ria.ru/20231210/vsu-1914932368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал, почему наемников у Киева становится все меньше
Сальдо: наемники поняли, что с русской армией нельзя воевать без идеи
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Наемников на фронте становится меньше, потому что к ним пришло понимание, что "с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи", заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Их стало меньше однозначно. Но все равно много. Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи. Ведь наемники, у них нет идей, у них только одно – материальная часть, это обещанные им выплаты, которые, опять же, деньги забираются у американских и европейских налогоплательщиков", - отметил Сальдо.
По его словам, иностранные наемники "боятся, и даже за очень большие деньги идти на верную смерть не хотят".
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