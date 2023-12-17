https://ria.ru/20231217/mvd-1916334027.html
На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата
На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата - РИА Новости, 17.12.2023
На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата
Трое знакомых поссорились в районе Некрасовка в Москве, после чего подрались, один из участников конфликта устроил стрельбу из травматического оружия, он... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:13
2023-12-17T17:13
2023-12-17T17:16
происшествия
москва
некрасовка
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трое знакомых поссорились в районе Некрасовка в Москве, после чего подрались, один из участников конфликта устроил стрельбу из травматического оружия, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным столичной полиции, на улице Льва Яшина в районе Некрасовка "между тремя гражданами возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из травматического оружия". В московской полиции отметили, что "два молодых человека были госпитализированы в медучреждение". В главке также добавили, что конфликт произошел вечером 16 декабря. В течении нескольких часов подозреваемый был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Следствие продолжается.
https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html
москва
некрасовка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, некрасовка, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Некрасовка, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата
МВД: в Москве задержали устроившего стрельбу из травматического оружия