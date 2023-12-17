https://ria.ru/20231217/mvd-1916334027.html

На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата

На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата - РИА Новости, 17.12.2023

На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата

Трое знакомых поссорились в районе Некрасовка в Москве, после чего подрались, один из участников конфликта устроил стрельбу из травматического оружия, он... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T17:13

2023-12-17T17:13

2023-12-17T17:16

происшествия

москва

некрасовка

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трое знакомых поссорились в районе Некрасовка в Москве, после чего подрались, один из участников конфликта устроил стрельбу из травматического оружия, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным столичной полиции, на улице Льва Яшина в районе Некрасовка "между тремя гражданами возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из травматического оружия". В московской полиции отметили, что "два молодых человека были госпитализированы в медучреждение". В главке также добавили, что конфликт произошел вечером 16 декабря. В течении нескольких часов подозреваемый был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Следствие продолжается.

https://ria.ru/20231217/mvd-1916277938.html

москва

некрасовка

россия

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происшествия, москва, некрасовка, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)