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На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата - РИА Новости, 17.12.2023
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17:13 17.12.2023 (обновлено: 17:16 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/mvd-1916334027.html
На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата
На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата - РИА Новости, 17.12.2023
На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата
Трое знакомых поссорились в районе Некрасовка в Москве, после чего подрались, один из участников конфликта устроил стрельбу из травматического оружия, он... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T17:13
2023-12-17T17:16
происшествия
москва
некрасовка
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трое знакомых поссорились в районе Некрасовка в Москве, после чего подрались, один из участников конфликта устроил стрельбу из травматического оружия, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным столичной полиции, на улице Льва Яшина в районе Некрасовка "между тремя гражданами возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из травматического оружия". В московской полиции отметили, что "два молодых человека были госпитализированы в медучреждение". В главке также добавили, что конфликт произошел вечером 16 декабря. В течении нескольких часов подозреваемый был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Следствие продолжается.
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происшествия, москва, некрасовка, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Некрасовка, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На юго-востоке Москвы задержали устроившего стрельбу из травмата

МВД: в Москве задержали устроившего стрельбу из травматического оружия

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Трое знакомых поссорились в районе Некрасовка в Москве, после чего подрались, один из участников конфликта устроил стрельбу из травматического оружия, он задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным столичной полиции, на улице Льва Яшина в районе Некрасовка "между тремя гражданами возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из травматического оружия". В московской полиции отметили, что "два молодых человека были госпитализированы в медучреждение".
В главке также добавили, что конфликт произошел вечером 16 декабря. В течении нескольких часов подозреваемый был задержан полицейскими.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Следствие продолжается.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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