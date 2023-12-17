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На западе Москвы автобус въехал в светофор, пострадали четыре человека
На западе Москвы автобус въехал в светофор, пострадали четыре человека - РИА Новости, 17.12.2023
На западе Москвы автобус въехал в светофор, пострадали четыре человека
В аварии на западе столицы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:50
2023-12-17T11:50
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В аварии на западе столицы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы. "На западе столицы в результате ДТП пострадали четыре человека. По предварительным данным, на Веерной улице в районе дома 20 водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект", - говорится в сообщении. Также отмечается, что всех пострадавших доставили в медучреждения.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", ДТП произошло с участием автобуса 329 маршрута коммерческого перевозчика ООО "СтарТранс" около 10.20 часов утра.
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Происшествия, Авто, Москва, ДТП
На западе Москвы автобус въехал в светофор, пострадали четыре человека
ГАИ: на западе Москвы рейсовый автобус въехал в светофор, пострадали 4 человека