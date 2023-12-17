Рейтинг@Mail.ru
На западе Москвы автобус въехал в светофор, пострадали четыре человека - РИА Новости, 17.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 17.12.2023 (обновлено: 12:13 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/moskva-1916288821.html
На западе Москвы автобус въехал в светофор, пострадали четыре человека
На западе Москвы автобус въехал в светофор, пострадали четыре человека - РИА Новости, 17.12.2023
На западе Москвы автобус въехал в светофор, пострадали четыре человека
В аварии на западе столицы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T11:50
2023-12-17T12:13
происшествия
авто
москва
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916291574_0:475:960:1015_1920x0_80_0_0_d16d73e151b9c0f4a8921e4cce4c3bde.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В аварии на западе столицы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы. "На западе столицы в результате ДТП пострадали четыре человека. По предварительным данным, на Веерной улице в районе дома 20 водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект", - говорится в сообщении. Также отмечается, что всех пострадавших доставили в медучреждения.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", ДТП произошло с участием автобуса 329 маршрута коммерческого перевозчика ООО "СтарТранс" около 10.20 часов утра.
https://ria.ru/20231217/dtp-1916270011.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916291574_0:388:960:1108_1920x0_80_0_0_f9afc693c6d798705c54684be3b5a9b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, дтп
Происшествия, Авто, Москва, ДТП
На западе Москвы автобус въехал в светофор, пострадали четыре человека

ГАИ: на западе Москвы рейсовый автобус въехал в светофор, пострадали 4 человека

© соцсетиМесто ДТП с участием рейсового автобуса "Нефаз" на западе Москвы. 17 декабря 2023
Место ДТП с участием рейсового автобуса Нефаз на западе Москвы. 17 декабря 2023
© соцсети
Место ДТП с участием рейсового автобуса "Нефаз" на западе Москвы. 17 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В аварии на западе столицы, где рейсовый автобус "Нефаз" въехал в светофор, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции Москвы.
«
"На западе столицы в результате ДТП пострадали четыре человека. По предварительным данным, на Веерной улице в районе дома 20 водитель рейсового автобуса "Нефаз" не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что всех пострадавших доставили в медучреждения.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", ДТП произошло с участием автобуса 329 маршрута коммерческого перевозчика ООО "СтарТранс" около 10.20 часов утра.
Место ДТП, где столкнулись школьный автобус и Лада Веста в Игринском районе Удмуртии. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
В Удмуртии семь человек пострадали при ДТП со школьным автобусом
08:51
 
ПроисшествияАвтоМоскваДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала