https://ria.ru/20231217/mo-1916309036.html
Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны
Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 17.12.2023
Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, а также в заседании Совета... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:38
2023-12-17T14:38
2023-12-17T14:38
общество
владимир путин
павел зарубин
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, а также в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram. Также глава государства проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил тележурналист программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин на "России 1". Кроме того, глава государства откроет новые объекты транспортной инфраструктуры, встретится с победителями всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству и проведет совещание с членами Совета безопасности РФ.
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общество, владимир путин, павел зарубин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны
Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии МО РФ