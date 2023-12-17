https://ria.ru/20231217/mo-1916309036.html

Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны

Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 17.12.2023

Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии Минобороны

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, а также в заседании Совета... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:38

2023-12-17T14:38

2023-12-17T14:38

общество

владимир путин

павел зарубин

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ, а также в заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram. Также глава государства проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщил тележурналист программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин на "России 1". Кроме того, глава государства откроет новые объекты транспортной инфраструктуры, встретится с победителями всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству и проведет совещание с членами Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20231217/putin-1916286563.html

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общество, владимир путин, павел зарубин, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)