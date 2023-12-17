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Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.12.2023

Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 95 украинских военнослужащих, танк, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходную артустановку... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:17

2023-12-17T14:17

2023-12-17T14:28

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 95 украинских военнослужащих, танк, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходную артустановку "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 95 военнослужащих, танк и 12 автомобилей. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)