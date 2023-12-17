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Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 17.12.2023 (обновлено: 14:28 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/mo-1916306153.html
Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.12.2023
Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 95 украинских военнослужащих, танк, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходную артустановку... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:17
2023-12-17T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 95 украинских военнослужащих, танк, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходную артустановку "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 95 военнослужащих, танк и 12 автомобилей. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны России рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 95 военных на на Херсонском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента
Пулеметная лента - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на Херсонском направлении за сутки до 95 украинских военнослужащих, танк, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходную артустановку "Гвоздика" и станцию радиоэлектронной борьбы "Нота", сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 95 военнослужащих, танк и 12 автомобилей. Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 декабря, 16:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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