https://ria.ru/20231217/migranty-1916253047.html
Более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
Более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии - РИА Новости, 17.12.2023
Более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
Более 60 мигрантов, среди которых дети и женщины, утонули в результате крушения лодки у берегов Ливии, сообщила Международная организация ООН по миграции в... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T00:48
2023-12-17T00:48
2023-12-17T00:48
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Более 60 мигрантов, среди которых дети и женщины, утонули в результате крушения лодки у берегов Ливии, сообщила Международная организация ООН по миграции в Ливии в соцсети Х. "Шестьдесят один мигрант, в том числе женщины и дети, утонули в результате трагического кораблекрушения у берегов Ливии", - говорится в заявлении организации. Согласно заявлению, лодка отправлялась из Ливии, всего в ней находились около 86 человек.
https://ria.ru/20231013/smi-1902522597.html
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в мире, ливия, оон
Более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии
ООН: более 60 мигрантов утонули при крушении лодки у берегов Ливии