https://ria.ru/20231217/metro-1916304149.html

В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику

В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику - РИА Новости, 17.12.2023

В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:08

2023-12-17T14:08

2023-12-17T14:08

общество

москва

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916301121_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_3c8839fe569fbd7d6717720869fdc7c6.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Ранее дептранс сообщал о временном увеличении интервалов движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры. "Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московский метрополитен