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В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику - РИА Новости, 17.12.2023
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14:08 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/metro-1916304149.html
В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику
В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику - РИА Новости, 17.12.2023
В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:08
2023-12-17T14:08
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Ранее дептранс сообщал о временном увеличении интервалов движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры. "Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику

Движение поездов на синей ветке метро осуществляется в соответствии с графиком

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена
Поезд на станции Арбатская Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Поезд на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Ранее дептранс сообщал о временном увеличении интервалов движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры.
«
"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
 
ОбществоМоскваМосковский метрополитен
 
 
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