https://ria.ru/20231217/metro-1916304149.html
В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику
В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику - РИА Новости, 17.12.2023
В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T14:08
2023-12-17T14:08
2023-12-17T14:08
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро осуществляется в соответствии с графиком, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Ранее дептранс сообщал о временном увеличении интервалов движения поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры. "Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
В Москве движение на синей ветке метро осуществляется по графику
Движение поездов на синей ветке метро осуществляется в соответствии с графиком